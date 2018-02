Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Darclee e din nou singura. Artista, care iși serbeaza in curand ziua de naștere, a vorbit despre cum va petrece alaturi de prieteni, dar și ce crede despre barbatul ideal. Dupa ce in vara anului trecut a publicat o imagine in care aparea alaturi de iubitul ei , acum artista a lasat sa se ințeleaga…

- Desi este la varsta la care cei mai multi adolescenti prefera sa-si petreaca timpul liber la calculator sau prin cluburi, el se dedica studiului limbilor straine. Iar pasiunea sa pentru limba franceza inca din primii ani de scoala a inceput sa-i aduca si premii, astfel ca de curand a caștigat Concursul…

- Barbatul in varsta de 82 de ani a zacut aproximativ jumatate de ora in mijlocul stazii, deși cel puțin trei martori au sunat la „112", scrie stirineamt.ro. Primii care au ajuns la fața locului au fost politistii, care la randul lor au chemat o ambulanța. "S-a sunat la Ambulanta ...…

- Doi tineri au fost prinsi de politistii de patrulare in timp ce se plimbau pe strada cu aproape un kilogram de marijuana. Indivizii in varsta de 22 si 23 de ani au fost retinuti in sectorul Rascani al Capitalei pentru ca aveau un comportament straniu.

- „Asia Express” debuteaza luni, 12 februarie, de la ora 20.00, la Antena 1! In fiecare luni și marți, telespectatorii sunt invitați sa urmareasca show-ul extraordinar care a pus la grea incercare vedetele ce s-au incumețat sa plece in aceasta aventura.

- Politistii s-au sesizat din oficiu privind savârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice și au reținut pentru 24 de ore un barbat. La data de 6 februarie a.c., în jurul orei 16:30, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca doua persoane își…

- Si-au impartit pumni si picioare in strada. Ba au mai lovit si un alt barbat Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au intervenit pentru aplanarea unui conflict pe strada Lombului. La data de 6 februarie, în jurul orei 16:30, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul…

- Politistii au fost sesizati vineri seara despre o tentativa de spargere a unui portbagaj de la masina unui om de afaceri, parcata in apropierea Baii Comunale din zona centrala a municipiului Suceava. Incidentul a fost sesizat printr-un apel la 112, in jurul orei 18.40, prin care un barbat de 44 de…

- Un tanar de 24 de ani din orasul Bumbesti Jiu, judetul Gorj, se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost injunghiat de mai multe ori de catre un alt barbat. Momentul atacului a fost surprins de catre o camera de supraveghere. In imagini se observa cum un tanar este alergat de catre doi barbati. Unul…

- Imagini de groaza surprinse de o camera de supraveghere în orasul Bumbești Jiu. Un tânar în vârsta de 24 de ani a fost înjunghiat de mai multe ori si lasat sa zaca într-o balta de sânge.

- Accident teribil in județul Argeș. Șoferul unei basculante a fost ranit și a ramas blocat in cabina vehiculului dupa ce acesta a acroșat o poarta din beton care s-a prabușit peste cabina. Un alt barbat aflat in camion a scapat ca prin minune fara leziuni grave. Imagini de coșmar in localitatea Malu…

- Politistii au depistat doi tineri, in timp ce incercau sa vanda mai multe pliculete cu produse susceptibile a fi interzise. In cauza, a fost intocmit dosar penal, fiind efectuate cercetari sub coordonarea D.I.I.C.O.T. Politistii de proximitate din cadrul Politiei Municipiului Buzau au depistat doi tineri,…

- La acest sfarsit de saptamana, un echipaj de Jandarmerie aflat intr-o actiune de patrulare in municipiul Bistrita, in zona intersectiei strazilor Garii cu B-dul Decebal, a surprins o bataie intre doi tineri. Un minor de doar 16 ani, ii aplicase unui tanar cu doi ani mai mare, mai multe lovituri cu pumnii…

- Week-end agitat pentru jandarmii bistrițeni care, aflați intr-o actiune de patrulare in Bistrita, in zona intersectiei strazilor Garii cu Bulevardul Decebal, au surprins o bataie intre doi tineri. Un minor de doar 16 ani, ii aplicase unui tanar cu doi ani mai mare, mai multe lovituri cu pumnii si picioarele.

- Sase indivizi cu virstele cuprinse 16 ani si 23 ani, originari din raionul Hincesti, au fost retinuti de oamenii legii, pe strada A. Iulea din sectorul Buiucani, fiind banuiti de savirsirea mai multor jafuri, noteaza NOI.md. In cadrul audierilor acestia si-au recunoscut vinovatia, asupra lor fiin depistate…

- Drumul este parțial blocat. Vorbim porțiunea strazii de la str. Bernardazzi pina la str. Kogalniceanu. Dupa cum reiese din fotografiile facute de martorul ocular, copacul sau ramura groasa au cazut exact de-a curmezișul drumului, blocind complet traficul. Șoferii sint indemnați sa evite calatoriile…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 02.30, Politia orasului Cugir a intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe strada George Coșbuc din oras. Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca un tanar de 28 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul…

- Un important om de afaceri din Bulgaria a fost asasinat in plina zi, la doar cateva zile dupa ce Bulgaria și-a sumat pentru șase luni președinția rotativa a Uniunii Europene, pentru prima data.

- Un barbat de 46 de ani, din Targu-Jiu, cioban de meserie, a ajuns, duminica seara, la Unitatea de Primiri Urgențe din municipiu, dupa ce a fost lovit cu parul in cap de un tanar de 37 de ani. Altercația a avut loc in localitatea Barsești, in plina strada. Victima ar fi observat de…

- Pacientul a fost operat de chirurgii de chirurgie vasculara, fiind transferat de la Spitalul Municipal din Pascani. Al doilea barbat implicat in conflict, in varsta de 36 de ani, a ramas internat in sectia ATI de la Spitalul Municipal Pascani. Potrivit unor informatii, pacientul aflat acum internat…

- In noaptea de 01/02 ianuarie a.c. un tanar de 28 de ani a sesizat politia asupra faptului ca, pe fondul unor discutii contradictorii cu mai multe persoane necunoscute, a fost agresat si deposedat de un telefon mobil, in valoare de 5 000 de lei.

- Un seism cu magnitudinea ML 4.8, a avut pe Coasta de Vest a Anatolyei, la 17 kilometri adancime, la 07.13 Ora Romaniei.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul, reevaluat, la 4.7 grade, a avut epicentrul la coordonatele 38.57 N ; 26.73 E, la 40 km NV de zmir pop: 2,501,000 local time:…

- Incidentul a avut loc joi dimineața între orele 4 și 5 pe strada Nicolae Titulescu din Dej, scrie dejeanul.ro. Cineva a anunțat poliția ca în apropierea Salii Sporturilor din oraș, un barbat zace pe asfalt dupa ce mai multe persoane au coborât dintr-o mașina și i-au…

- Poliția fost sesizata duminica, 17 decembrie, in jurul orei 10.30, de un sofer cu privire la faptul ca in timp ce se deplasa pe Drumul Național 1C, prin localitatea Gilgau, o persoana necunoscuta, care circula cu autoturismul in aceeași direcție de mers, a facut uz de arma spre autoturismul pe care…

- Detasamentul de pompieri Tulcea a intervenit duminica, in jurul orei 5.00, pe strada Gloriei din municipiul Tulcea, unde o magistrala de apa a cedat, provocand surparea unei portiuni de strada si trotuar, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Tulcea. Apelul la…

- Dupa ce a fost plecata o perioada in Anglia, impreuna cu iubitul ei, Sandra Smaranda, cunoscuta drept ”blonda lui Tuncay”, s-a intors in tara. Recent, tanara a postat pe pagina sa de Facebook un filmulet, in care apare alaturi de un barbat si este intr-o ipostaza nemaivazuta pana acum.

- Fiul judecatoarei Liliana Lazar din Craiova, Andrei Lazar, a recidivat. Tanarul a fost implicat intr-o rafuiala cu bate in plina strada. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere, scrie Romania TV.Citeste si: Accidentul milionarului Romeo Dunca, sub lupa procurorilor. Parchetul a deschis…

- Un barbat de 62 de ani si a pierdut viata, astazi, dupa ce a cazut de la inaltime.Incidentul s a petrecut pe strada Baba Novac din municipiul Constanta, barbatul cazand de la un etaj al blocului BN7. Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- Scene rupte din filme au avut loc pe o strada din judetul Arges, in comuna Tigveni, dupa ce un barbat a fost atacat de un mistret. Acesta a fost la un pas sa fie sfasiat in bucati de catre animal chiar langa scoala din sat.

- Lora și Ionuț Ghenu, momente dificile la peste 7000 de kilometri distanța de casa, tocmai in Laos. In timpul probelor de pe teritoriul asiatic, Lora și Ionuț Ghenu și-au facut timp sa trasmita un mesaj romanilor de acasa. Oboseala fizica și lipsa confortului incep sa iși puna amprenta, iar dorul de…

- Scene socante au avut loc intr-un orasel din Germania! Primarul din Altena, cunoscut prin pozitiile sale liberale cu privire la migratie, a fost injunghiat in strada, dar viata nu ii este in pericol, au anuntat autoritatile, relateaza NEWS.RO, citand Reuters.Agresiunea asupra lui Andreas Hollstein…

- Marcat de disparitia subita a celor doua colege de breasla, Stela Popescu si Cristina Stamate, actorul a luat o decizie radicala. El insusi un artist inca activ, in ciuda varstei de 81 de ani, Florin Piersic a inceput sa-si puna problema foarte serios referitor la continuarea activitatii sale de pe…

- ȘOC ȘI GROAZA… O familie din Barlad a trecut prin clipe de groaza acum cateva ore, cand intorcandu-se acasa, pe o strada din cartierul Munteni, pe care abia s-a terminat lucrarea de canalizare, s-au trezit ca mașina se scufunda cu ei. Bogdan și Casandra, soți și soție, au ieșit rapid din mașina, neințelegand…

- Comisarul european pentru sanatate, lituanianul Vytenis Andriukaitis, a subliniat joi "responsabilitatea morala" a oponenților vaccinarii, pe care i-a invitat "sa faca turul cimitirelor europene" și sa-i "viziteze pe copiii afectați de poliomielita", relateaza AFP. "Aceste mișcari antivaccinare nu știu…

- Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost solicitate in aceasta dupa amiaza pentru a veni in ajutorul unei persoane care a cazut de la etajul 1 al unui bloc din Constanta. Potrivit SAJ Constanta, incidentul a avut loc la intersectia strazii Banu Mihalcea cu bulevardul…

- Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost solicitate sa intervina astazi la un incident petrecut pe strada Topolog din Constanta.Din primele informatii o persoana a cazut de la etajul al treilea. ...

- Dupa consultatie, pacientul a ramas internat in clinica medicala II. Potrivit urgentistilor, ieseanul nu a fost singurul pacient ajuns, in weekend, in stare grava la spital, din cauza alcoolului. Un alt barbat, in varsta de 78 de ani, din Voinesti, ajuns in UPU cu etilism acut, le-a declarat medicilor…

- Un tanar de 28 ani, originar din raionul Calarasi, a fost incatusat de catre ofiterii de investigatii ai Directiei de Politie Chisinau in timp mergea pe strada. Acesta este banuit de comiterea atacurilor talharesti pe timp de noapte, in ascensoarele caselor de locuit din sectoarele Rascani si Ciocana.

- A apucat-o durerile nașterii în strada, acolo unde a și nascut pâna la sosirea unui echipaj medical, scrie știrilocale.md Cazul a avut loc ieri, 15 noiembrie, într-o stație de autobuze din orașul Cahul. Serviciul de Asistența Medicala Urgenta a fost solicitat pe motiv ca…