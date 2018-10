Stiri pe aceeasi tema

Cinci persoane, intre care un copil, au ajuns la spital, miercuri seara, in urma unui accident in localitatea Capușu Mare, județul Cluj, produs de un șofer care a patruns pe contrasens. Potrivit Poliției Cluj, accidentul s-a produs in urma impactului…

- Liviu Varciu este un mare iubitor de animale și vorbește despre aceasta dragoste a sa cu Andra Trandaș, in cadrul emisiunii ”Stapanii vedetelor”, la Antena Stars, unde dezvaluie multe intamplari din viața sa legate de cațeii de care se simte atat de legat sufletește. Liviu are in prezent doi caini,…

- Razvan Botezatu și Raluca Dumitru au scris fiecare cate un mesaj pe rețelele de socializare, in care iși anunța prietenii virtuali ca nu vor mai fi prezenți in emisiunea Star Matinal, de pe Antena Stars. Bote a marturisit ca va incepe o alta etapa, un alt proiect despre care nu a dat prea multe detalii.…

Andreea Balan iși dorește sa devina, din nou, mamica! Vedeta vrea ca micuța Ella sa aiba un partener de joaca cu care sa iși petreaca timpul. Andreea Balan se poate considera o femeie implinita din toate punctele de vedere. Artista are o cariera de succes, un soț care…

Pepe nu va deveni tatic de baiat! Indragitul cantareț se supune dorințelor soției sale care nu vrea sa mai faca inca un copil. Pepe iși dorește, cu ardoare, sa devina tatic de baiat, insa… soția lui nu mai vrea inca un copil. Raluca e prea ocupata cu afacerea familiei,…