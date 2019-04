Stiri pe aceeasi tema

- The Motans lanseaza Poem feat. Irina Rimes, o noua piesa in care se vor regasi multe cupluri. Videoclipul ii surprinde pe Irina și pe Denis in ipostaza unor tineri indragostiți, relatia lor evoluand firesc de la doi necunoscuți ale caror destine se intalnesc, pana la indragostiți ce traiesc la intensitate…

- Ruby toarna miere și venin in cel mai nou clip! Compusa de Shift, Liviu Teodorescu, Enri Demi & Iraida in studiourile Midiots și lansata alaturi de Cat Music, #Toarna este o piesa cu beat-uri tribale, elemente orientale și versuri incitante. Decoruri special construite pentru acest concept, peste 24…