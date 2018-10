Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul album „Blood On The Tracks” (1975) al lui Bob Dylan va fi transformat intr-un film ce va fi regizat de Luca Guadagino, cineast cunoscut pentru producții precum „Call Me by Your Name” și „Suspiria”.

- Ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici, a declarat, luni, ca prin proiectul de modificare a Codurilor fiscale, pentru toate organizațiile non-profit, procentul din impozitul pe venit al persoanelor fizice care le este direcționat va crește la 3,5% de la 2%, incepand de anul viitor, scrie…

- La numai trei zile distanta dupa ce a obtinut un succes important in Liga Campionilor, 26-24 cu Elverum, Dinamo Bucuresti a cedat in Liga Nationala, 29-31 cu Poli Timitoara, intr-un meci jucat pe teren propriu in cadrul etapei a 2-a.

- Michael Schumacher s-a trezit din coma si a fost luat in ingrijire de specialisti in neurologie, iar in prezent se afla la locuinta sa din Elvetia. Familia a oferit in ultimii ani foarte putine informatii prinvind starea de sanatate a fostului pilot. Cea mai frumoasa veste pentru Michael Schumacher.…