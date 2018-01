Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de mariajul cu Ganriela Firea, primul soț al acesteia a mai fost casatorit cu Carmen, o femeie superba, cu care a avut un baiat. Gabriela Vranceanu Firea s-a casatorit cu Rasvan Firea in 1993 . In 2010, Rasvan Firea a murit in urma unui atac cerebral, la 54 de ani. Inainte de a se casatorit…

- Monica Pop a avut prima sa apariție public dupa ce a primit amenințari cu moartea. Renumitul medic oftalmolog Monica Pop a primit amenințari cu moartea la inceputul lunii ianuarie a acestui an. Amenințarea a venit de la un inernaut și este legata de faptul ca Monica Pop susține vaccinarea. Monica Pop,…

- Bianca Dragușanu a avut o discuție ca intre fete cu o colaboratoare. Vedeta a facut public ce au discutat. Bianca Dragușanu, care a marturisit ca nu a trecut prin depresie postnatala dupa ce a adus-o pe lume pe fiica ei, Sofia Natalia , a dezvaluit la emisiunea pe care o prezinta la Kanal D ce discuție…

- Istoricul Nicolae Edroiu a incetat din viața. Acesta a fost gasit mort in mașina, in fața Academiei. Istoricul Nicolae Edroiu, 78 de ani, membru al Academiei Romane, a murit miercuri, 10 ianuarie, in urma unui infarct, in fața Institutului de Istorie “George Baritiu” din Cluj-Napoca al Academiei Romane.…

- Cantarețul de manele Nicolae Guța nu știe cum sa-și mai rasfețe consoarta care este insarcinata. Acesta i-a facut un cadou extrem de scump. Nicolae Guța, care a slabit peste 25 de kilograme in ultima perioada de timp , va deveni tatic pentru a 12-a oara. Cristina, cea care i-a devenit soție anul trecut…

- "In data de 10.01.2018, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport 'Henri Coanda', Otopeni, s-au prezentat pentru a iesi din tara, spre directia Bruxelles, sase persoane care s-au legitimat cu documente eliberate de autoritatile din Palestina, in care erau aplicate vize Schengen", informeaza un…

- Prezentatoarea de televiziune Adriana Bahmuțeanu și omul de afaceri Silviu Prigoana sunt obligați prin instanța sa mearga cu cei doi copii ai lor la psiholog. Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoana se judecau in privința școlii la care ar trebui sa mearga cei doi baieți ai lor, Eduard și Maximus. In…

- Gabriela Cristea este in concediu postnatal, dar ar putea reveni pe micile ecrane cu o noua emisiune, chiar alaturi de partenerul ei de viața. In urma cu cateva zile, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea afirma ca iși dorește sa revina cat mai curand in televiziune . Afirmația ei a pus pe…

- Gigi Becali este cunoscut pentru actele sale de binefacere. O familie cu un copil paralizat și care a ramas fara casa a povestit cum a fost ajutata de omul de afaceri. Familia Stoian a fost greu lovita de soarta. Drama acestora a inceput in urma cu 18 ani, atunci cand fiul lor, Daniel, a fost diagnosticat…

- Cristina Manea a fost o tanara din Pitești care a aflat ca sufera de o forma rara de cancer chiar in ziua in care și-a adus pe lume fetița. Aceasta a pierdut lupta cu boala și a murit. Cristina Manea, o tanara din Pitești, a aflat ca are cancer, in ziua in care a nascut . Viața a lovit-o crunt pe Cristina…

- Incendiu in Covasna, la un centru de colectare fier vechi. Pompierii din cadrul Detașamentului de pompieri Sfantu Gheorghe, județul Covasna, au intervenit, in dimineața zilei de joi, 11 ianuarie, la un incendiu izbucnit in curtea unui operator economic, ce se ocupa cu reciclarea materialelor refolosibile…

- Clienții care platesc cu cardul in magazine vor putea, de anul acesta, sa retraga o suma de pana la 200 de lei. O noua lege ii obliga pe tot comerciantii cu o cifra de afaceri de peste 10.000 de euro pe an sa instaleze dispozive pentru plata cu cardul . Daca vor, ei pot incheia cu banca lor un acord…

- Ieri, 9 ianuarie 2017, in jurul orei 15.00, politistii Posturilor de Politie Ceru Bacainti si Blandiana, in timp ce executau activitati comune de patrulare pe DJ 107U, au oprit, pentru control, un autoturism ce era condus de un barbat de 64 de ani, din comuna Ceru Bacainti. In urma verificarilor efectuate,…

- Aproape 60 de soferi au ramas fara permis de conducere, in prima saptamana din ianuarie, si au fost amendati cu pana la 2.900 de lei pentru viteza excesiva pe autostrazi. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 229 de kilometri pe ora, pe autostrada A2. Porivit Inspectoratului General al…

- Politistii au aplicat peste 10.000 de amenzi in perioada 23-25 decembrie, aproape 1.000 de soferi au ramas temporar fara permis de conducere, inregistrandu-se o scadere a numarului de accidente rutiere, anunta Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). In perioada 23 – 25 decembrie,…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 39 de evenimente, au aplicat peste 160 de amenzi si au constatat 11 infractiuni. In perioada imediat urmatoare, vor fi intensificate actiunile, in special in ceea ce priveste prevenirea si combaterea ilegalitatilor generate de comertul cu alimente,…

- Ieri, 7 decembrie 2017, in jurul orei 10.20, politistii rutieri din Teius, in timp ce actionau pe DN1, la kilometrul 413, l-au depistat de un barbat de 41 de ani, din Bucuresti, in timp ce conducea un autoturism, avand permisul de conducere suspendat. Fata de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate…

- Marian Oprisan, presedintele Consiliului Judetean Vrancea, a fost surprins, miercuri, conducand cu viteza cu mult peste limita legala, pe DN 2, in judetul Buzau, relateaza Antena 3. Politistii i-au retinut politicianului permisul de conducere pentru 90 de zile. Viteza cu care circula…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii expun pe ceilalti participanti la trafic prin nerespectarea regulilor de circulatie.

- Politistii va recomanda sa va planificati din timp calatoriile, sa va interesati de conditiile meteo-rutiere existente pe traseul ce urmeaza sa il parcurgeti si sa adaptati viteza de rulare la conditiile de drum si trafic. Chiar daca va aflati in localitati sau in afara lor, iar partea carosabila este…

- Peste 1.000 de permise de conducere si 304 certificate de inmatriculare au fost retinute si peste 15.000 de amenzi au fost aplicate in trei zile de politistii rutieri intr-o actiune desfasurata in toata tara pentru cresterea gradului de siguranta in trafic. Potrivit Inspectoratului General…

- In ultima saptamana, 60 de șoferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistați de polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 218 km/h, pe autostrada A1. In perioada 15 — 19 noiembrie, polițiștii Brigazii Autostrazi…

- Radița Toader, mama lui Marcel Toader, a facut un gest cu totul neașteptat pentru fiul ei și l-a contactat pe presupusul amant al nurorii sale. Radița Toader, mama omul de afaceri Marcel Toader, care recent a facut declarații despre Maria Constantin , a decis sa se implice in scandalul de divroț al…

- Detalii șocante ies la iveala din primul mariaj al interpretei de muzica populara Maria Constantin. Fostul soț al acesteia ar fi trait cu sora sa, Camelia. Cantareața de muzica populara Maria Constantin a fost casatorita de doua ori. Ultimul mariaj, cel cu omul de afaceri Marcel Toader s-a sfarșit cu…

- Numele tinerei este Mirabela Cristian. Tanara venise in Romania din Danemarca de doua saptamani. Ea plecase spre un concert in București. Avea la ea haine pentru copiii sarmani. Cu toate acestea a fost gasita moarta și goala pe un camp. Hainele au fost descoperite la 800 de metri. Autopsia…

- In cursul zilei de ieri, politistii bradeni au luat masura reținerii pentru 24 de ore a unui barbat in varsta de 44 de ani, din judetul Alba. Acesta a fost depistat de polițiștii rutieri in trafic, in data de 21.10.2017, in timp ce conducea un autoturism pe DN 74, desi avea permisul de conducere retinut,…

- Politistii rutieri stabilesc zilnic noi recorduri privind numarul de permise de conducere suspendate si certificate de inmatriculare retrase. Soferii circula cu viteza, nu acorda prioritate pietonilor pe trecerile marcate cu zebra si trec pe culoarea rosie a semaforului.

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier au actionat pentru cresterea gradului de siguranta rutiera la nivelul judetului, fiind avute in vedere prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, in randul participantilor la trafic.

- In ultimele trei zile, 38 de persoane care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistate de politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 211 km/h, pe A1. Astfel, pe A1, 29 de soferi au fost inregistrati…

- In perioada 20 — 22 octombrie, adica vineri, sambata și duminica, polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane, in timpul acțiunilor pentru siguranța și fluența traficului rutier pe autostrazi, au depistat 38 de conducatori auto care circulau cu viteze excesive. Astfel, pe Autostrada…

- Un tânar de 21 de ani aflat la volanul unei mașini a fost urmarit de polițiști mai mulți kilometri, oamenii legii tragând focuri de arma pentru a-l opri; în cele din urma, șoferul s-a rasturnat cu mașina, iar în interior au fost descoperite mai multe pliculețe cu substanțe…

- La acest sfarșit de saptamana, politistii cu atributii pe linie rutiera au actionat pentru cresterea gradului de siguranta rutiera la nivelul judetului, fiind avute in vedere prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, in randul participantilor la trafic. Depașirea…

- 13 cu ghinion pentru un barbat din Brasov. La data de 13 octombrie a.c., in jurul orelor 11.00, un barbat a condus un ansamblu de vehicule pe str. Carpaților, din municipiul Brașov fara sa dețina permis de conducere corespunzator categoriei din care face parte ansamblul de vehicule. „In urma verificarilor,…

- Politistii rutieri au intensificat actiunile pe principalele drumuri nationale si autostrazi, pentru prevenirea evenimentelor rutiere, informeaza News.ro. O atentie deosebita este acordata Drumului National 2 Bucuresti – Bacau – Suceava - Siret. ”In doar cateva ore, pe DN 2, au fost…