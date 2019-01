Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis, joi, retrimiterea catre Directia Nationala Anticoruptie a dosarului privind moartea politistului Bogdan Gigina. In acest dosar este judecat si fostul ministru de Interne, Gabriel Oprea.

- Fostul ministru Gabriel Oprea, fondatorul UNPR, anunta in ultima zi din 2018 ca partidul a ajuns la 150.000 de membri, revenind in forta pe scena politica, dupa o perioada in care a fost la un pas de disparitie. Gabriel Oprea transmite si un mesaj pentru 2019, inclusiv o invitatie adresata in special…