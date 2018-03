Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep paseste, in premiera, pe teritoriul Statelor Unite din postura de lider mondial. Constanteanca in varsta de 26 de ani ia la tinta turneele de la Indian Wells si Miami, care impreuna alcatuiesc "The Sunshine Double": s-a antrenat o singura zi pe terenul de tenis in Bucuresti, stand mai mult…

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg, care a fugit in Israel in urma problemelor avute cu DNA, a acordat un interviu pentru B1 TV, in care a explicat sursa problemelor sale cu legea.Cu aceasta ocazie a vorbit si despre Radu Mazare si terenul din Madagascar: "Cazul Mazare. O sa incerc sa il rezum pe scurt.…

- Consilierul județean Rareș Enescu ar fi trimis primarilor PSD din Prahova un mesaj ca fiind venit din partea deputatului PSD Laura Moagher in care le solicita ca joi sa fie prezente cate cinci persoane in fața sediului DNA Ploiești. Moagher neaga insa ca ar fi știut despre demersul lui Enescu. Pana…

- Aseara, Faimosii au pierdut la un punct diferenta, la proba de baraj stafeta mixt, cand franghia la capatul careia era atasata o placa de surf l-a pus in incurcatura pe Vladimir Draghia, unul dintre cei mai experimentati concurenti de la “Exatlon”.

- Simona Halep a comentat gestul pe care l-a facut daneza Caroline Wozniacki în finala de la Australian Open, în setul decisiv. Dupa doua seturi de lupta, un time-out medical cerut de Simona si o pauza prelungita de vestiar din cauza caldurii, Wozniacki…

- O mama și-a aruncat propriul copil intr-un tomberon, la scurt timp dupa ce l-a nascut. Femeia și-a recunoscut faptele teribile in fața judecatorilor și a spus ca este vinovata. Shelby Taylor, din Carolina de Sud, i-a ascuns soțului sau faptul ca a nascut și, din cauza depresiei severe…

- Razvan Fodor este un artist foarte indragit grație carismei și glumelor din arsenal, reușind intotdeauna cu ușurința sa cucereasca publicul cu zambetul și sex-appealul sau. Insa, iata ca toate aceste calitați definitorii ale lui Razvan Fodor sunt pe cale de a apune, solistul, care anul acesta va implini…

- Pe 24 ianuarie, Lidia Oboroc din Chirileni a implinit 69 de ani. Aniversarea a prins-o in spital. ”Acum, cand starea mea de sanatate s-a inrautațit, m-au sunat toți copiii mei. Toți 12 și-au facut griji pentru mine! Sa vedeți ce bucurie e pentru o mama”, ne-a spus dansa din start. Nu i-a fost ușor…

- Hipertensiunea arteriala este una dintre cele mai comune probleme de sanatate și poate aparea oricand. Afla care este valoarea normala a tensiunii, in funcție de varsta, scrie realitatea.net.

- Robert Leibowitz, in varsta de 60 de ani, a carui poveste trista incepe in momentul in care a fost diagnosticat cu o boala la rinichi la varsta de 12 ani. Toata viata lui, tatal a 5 copii a luptat pentru sanatatea lui, odata ce a ajuns la varsta de 60 de ani a stiut ca este pe cale sa moara.

- Alexandra, femeie ucisa intr-un coafor din orasul Titu de fostul iubit militar, a fost inmormantata. Zeci de apropiati, dar si necunoscuti au mers sa-i aprinda o lumanare in ultima ei zi pe pamant. Baietelul ei i-a impresionat pana la lacrimi pe toti cu gestul pe care l-a facut in timp ce mama lui era…

- Dupa canotaj, scandal uriaș și in caiac-canoe: ”Nu suntem platiți de patru luni. Traiesc cu 8 lei pe luna”. Scandalurile legate de bani par sa nu se mai termine in sporturile cu barci. Cristian Gheorghe: ”M-am imprumutat de unde am putut, am fost ajutat si am putut sa ajung acasa, sa petrec sarbatorile…

- Actrița Diana Dumitrescu a fost in direct in redacția Libertatea, unde a vorbit despre cum se simte in postura de prezentatoare a Eurovision Romania 2018. Diana Dumitrescu este prezentatoarea Eurovision Romania 2018, alaturi de Cezar Ouatu . Despre aceasta postura, de prezentatoare, a vorbit Diana…

- O tanara in varsta de 30 de ani a fost gasita spanzurata, ieri-dimineata, de catre iubitul ei, intr-un apartament din municipiul Iasi, in zona centrala a orasului. Sesizarea a fost facuta in jurul orei 10, iar un echipaj SMURD a mers la fata locului, insa medicii nu au mai avut ce face pentru a-i salva…

- Anghel Iordanescu, fostul selecționer al Romaniei, a vorbit despre grupa Romaniei din Liga Națiunilor și a ținut sa ii transmita felicitari Simonei Halep pentru calificarea in semifinalele Australian Open. "Este o grupa accesibila. Putem sa ne calificam. Hai sa nu ne mai gandim ca ne-a batut Muntenegru.…

- Prima impresie poate fi greu de schimbat, insa un grup de patru adolescente au facut tot ce le-a stat in putința in aceasta privința. Pentru a sarbatori intoarcerea acasa, fetele, toate in varsta de 13 ani, au mers impreuna la un restaurant, unde au fost tratate foarte bine de ospatarul care le-a servit.…

- Simona Halep a declarat, in cursul zilei de luni, dupa ce s-a calificat in sferturile de finala ale Australian Open, ca in noaptea dinaintea partidei cu Naomi Osaka nu a putut sa doarma, din cauza durerilor avute, in urma meciului epuizant, de 3h45, disputat cu Lauren Davis, in turul al treilea.

- "Prima zi dupa meci (n.r. - cu Lauren Davis) a fost apropae ok. Noaptea trecuta a fost grea, nu am putut sa dorm. Ma durea peste tot. Dar am dormit doua ore inainte de meci si a fost suficient", a declarat romanca, intr-o conferinta de presa. Ea este bucuroasa de faptul ca a putut sa o invinga pe Naomi…

- Liviu Varciu recunoaște ca nu a știut niciodata sa se imbrace. Prezentatorul tv a vorbit despre perioada anilor 2000, cand era unul dintre cei mai apreciați artiști. Pe vremea aceea, Liviu era era plin de inele si bratari din aur și nu știa sa iși asorteze hainele. El s-a aflat intotdeauna in categoria…

- ”Suntem in data de 10 ianuarie, știu ca ii `place` mult, mult, mult de tot ce o sa fac acum. Deloc, iți dai seama. Deloc! Așa de mult ii place, dar asta e, se intampla, și el mi-a facut mie lucruri care nu mi-au placut exact din acest punct de vedere: e ziua lui Mihai Gadea! Gata, acum s-a dezlanțuit…

- Steven Seiler in varsta de 60 de ani este un barbat din Chicago a picat in patima bauturii și a uitat de existența soției sale. Acesta a descoperit dupa mai bine de o luna, ca femeia era moarta. Potrivit Mirror, acesta a aflat de moartea femeii in varsta de 58 de ani abia cand proprietarul cladirii…

- O veste trista se abate peste sportul românesc în doua zi dupa Craciun. Un fost campion national la box, în vârsta de 63 de ani, a fost gasit mort, în noaptea de marti spre miercuri, în parcarea unui centru comercial de la marginea Iasiului. Potrivit…

- Simona Halep a suferit umilința suprema chiar de Ziua Naționala a Romaniei! Ce mai buna jucatoare de tenis din lume a fost invitata la parada de la Arcul de Trium, dar și la recepția de la Palatul Cotroceni, de catre președintele Klaus Iohannis. Numai ca, stupoare! Cea mai indragita romanca nu a…

- Brigitte Sfat, doua sarbatori de Craciun in arest. Soția lui Ilie Nastase a vorbit despre cea mai grea perioada din viața ei. Dupa ce i-a murit soțul, aceasta a fost acuzata de talharie și arestata. Brigitte Sfat a vorbit despre fiul ei, Robi și despre moartea primului ei soț. Mai mult, aceasta a marturisit…

- Stefan Banica Jr. si-a adus aminte cu emotie de perioada cand era copil si cand primea cadouri de la Mos Craciun. Artistul a dezvaluit cu cine va petrece sarbatorile de iarna si a spus ce inseamna pentru el data de 25 decembrie. A

- Un barbat din sudul Indiei a turnat combustibil pe o tânara și apoi i-a dat foc. Acesta a facut acest gest, dupa ce femeia i-a refuzat cererea în casatorie. Sandhya Rani, în vârsta de 25 de ani, se îndrepta catre casa atunci când a fost atacata de barbat.…

- O chelnerita din Statele Unite ale Americii a primit o prima de Craciun, insa nu din partea sefului ei, ci de la un client generos, care a dorit sa faca un gest frumos, chiar inainte de sarbatorile de iarna. A

- Tanarul, aflat acum in Franța, a povestit ca l-a cunoscut pe preot cand inca nu implinise 13 ani, scrie antena3.ro. "L-am cunoscut pe Pomohaci in 2001, inca nu aveam nici 13 ani și l-am cunoscut prin sora mea. Ea muncea la camp pentru Pomohaci in vremea aia. Ea nu avea nici cea mai mica idee…

- Lavinia Pirva a dezvaluit secretul nuntii ei cu Stefan Banica jr. Daca toata lumea a crezut pana acum ca a fost un eveniment tinut secret, artista a spus ca nu este adevarat. Se pare ca toti invitatii stiau foarte clar unde vin, fiind un eveniment secret doar pentru cei care nu au faceau parte din anturajul…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat sambata, la Belgrad, intrebat daca ar putea fi afectate tarile din Balcanii de Vest in contextul reactiilor declansate de afirmatia presedintelui Donald Trump privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, ca Guvernul Romaniei isi manifesta…

- Coloana noastra vertebrala este alcatuita din vertebre, care sunt legate intre ele prin discuri intervertebrale. Cand aceste discuri sufera anumite traumatisme nu iși mai pot indeplini funcțiile și creeaza probleme coloanei. Printre acestea se numara și hernia de disc. Afla cum se manifesta hernia de…

- Roxana Dobre, originara din Gorj și partenera de viața a manelistului Florin Salam, a vorbit despre relatia sa cu cantaretul, dar a dezvaluit si unele dintre secretele cuplului pentru spynews.ro. Aceasta a vorbit despre plecarea in Statele Unite, de care nici nu a confirmat, nici nu…

- Roxana Dobre, partenera lui Florin Salam, a vorbit despre relatia sa cu cantaretul, dar a dezvaluit si unele dintre secretele cuplului. Aceasta a vorbit despre plecarea in Statele Unite, de care nici nu a confirmat, nici nu a infirmat, dar a tinut sa precizeze ca i-ar placea sa locuiasca acolo pentru…

- Potrivit Sky News, pentru a testa efectele, batrana a decis mai intai sa incerce substanța pe vecinii sai. Femeia in varsta de 70 de ani le-a pus otrava in mancarea celorlați batrani care locuiau cu femeia in azil. Betty Miller, in varsta de 70 de ani, a pregatit ricina, o toxina vegetala…