Stiri pe aceeasi tema

- Elvețianul Roger Federer, 37 de ani, locul 3 ATP, a fost eliminat in optimi la Australian Open de grecul Stefanos Tsitsipas, 20 de ani, locul 15 ATP, scor 7-6, 6-7, 5-7, 6-7 (Detalii AICI). Dupa eliminarea de la turneul australian, Roger Federer a anunțat ca va participa la Roland Garros, al doilea…

- In urma problemelor aparute in relatia cu copiii lor, Adriana Bahmuteanu si Silviu Prigoana au fost supusi unei expertize psihologice. Rezultatul expertizei a fost prezentat, in direct, la "XNS".

- Cotidianul american Washington Post, care citeaza oficialitati americane, a scris în ediția de sâmbata ca Donald Trump a facut tot ce a fost omeneste posibil pentru ca detaliile convorbirilor sale cu Vladimir Putin de la summitul din Helsinki sa nu se afle.

- Un scenariu-bomba a fost aruncat in spațiul public. Un cunoscut jurnalist susține ca Liviu Dragnea, președintele Partidului Social Democrat, ar urma sa fie tradat de premierul Viorica Dancila.Mai exact, șefa Executivului ar urma sa-l „injunghie” pe la spate pe liderul PSD, alegand sa beneficieze…

- Firma are sediul si locatii de depozitare in mun. Ploiesti, str. Pompelor (nr.4…), conform declaratiilor angajatilor Bulrom-firma romano-bulgara. Deseori, in calitate de jurist al firmei Revag (chipurile: ‘reparatii vagoane CFR), PORTOCALA vine cu domnul Simion Ion si incarca fier si metale aduse pe…