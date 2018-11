Stiri pe aceeasi tema

- El si-a refacut viata cu Valentina Pelinel, iar ea a vrut sa-si imbunatateasca imaginea. Dupa o despartire, fiecare femeie tinde sa vrea o schimbare, dar dupa divortul de Cristi Borcea, Alina Vidican a cheltuit o suma fabuloasa pe operatiile estetice.

- Cand vine vorba de frumusete, orice sacrificiu pare un detaliu. Invitata in cadrul emisiunii „Refresh by Oana Turcu”, difuzata, astazi, de la ora 15:45, la Antena Stars, Patrizia Paglieri a dezvaluit numarul operatiilor estetice pe care le-a facut.

- Liviu Varciu traiește din nou experiența proaspatului tatic, de aceasta data in “Fructul oprit“, serial in care o are ca iubita pe Doinița Oancea. Vedeta afla in urma unui test de sarcina, ca va avea un copil cu donjuanul showbiz-ului romanesc. Bruneta stie cum sa gestioneze situatia și se comporta…

- Fosta jurata a emisiunii ”Românii au Talent”, Mihaela Radulescu, a fost criticata dur de catre medicul estetician Mihaela Saidac din cauza intervențiilor estetice exagerate. Medicul susține ca vedetei i-a fost schimbata complet fizionomia.”Mihaela…

- Anda CElin a inceput seria transformErilor dupE ce a devenit mEmicE "i o decizie extrem de importantE. Vedeta s-a sfEtuit cu membri familiei "i a hotErat sE treacE pragul medicului estetician pentru o opera:ie pe care o a"tepta de foarte mult timp.