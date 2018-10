Daniela Crudu baga barbații in boala cu noii saini, de care este foarte mandra, și a spus tot adevarul despre decizia sa de a face acest pas important.

Daniela Crudu, imagini interzise minorilor! In ce postura XXX a fost surprinsa vedeta in Madagascar FOTO

"Eu am mancat marar și m-am și frecat și au crescut! Glumesc! Acum am in fiecare cate 530 de ml. Eram in depresie, am simțit nevoia de o schimbare. Mi-am dorit un bust proeminent, omul cand imbatranește o ia razna. Nu eram feminina, acum sunt. Aveam plangeri, nu ii mai schimbasem de 12 ani. Trebuia sa se vada. Mie imi place…