Stiri pe aceeasi tema

- Katie Price a ajuns dupa gratii, dupa ce s-a urcat beata la volanul bolidului ei, un Range Rover roz, și a provocat un accident rutier. Din fericire, in zona in care a avut loc incidentul nu era nicio persoana, astfel, ca nimeni nu a fost ranit. La cateva ore dupa ce a fost arestata, la […] The post…

- Silvia Dumitrescu vorbește despre boala de care nu va scapa niciodata. Artista s-a obișnuit cu problemele glandei tiroide și este de parere ca are, totuși, toate motivele din lume pentru a fi fericita. Celebra artista a implinit astazi 59 de ani. S-a tot speculat pe marginea problemelor de sanatate…

- Dispariția ploieșteanului Salvatore Popescu, in varsta de 30 de ani, despre care nu se mai știe nimic de pe 30 august cand vizita impreuna cu familia palatul Topkapi din Istanbul, continua sa le ridice multe semne de intrebari oamenilor legii. Barbatul se afla in Turcia in concediu cu soția, cu fata…

- Rasturnare de situație in cazul jandarmeriței batuta cu bestialitate vineri seara in București. Medicii au decis ca aceasta nu poate fi externata.(CITEȘTE ȘI: MESAJUL JANDARMERIEI PENTRU PROTESTATARII GAZAȚI ȘI BATUȚI LA PROTEST: “SUNT IMAGINI CARE NU NE FAC CINSTE“) Dupa violențele din Piața Victoriei…