Stiri pe aceeasi tema

- "Un lucru e cert: Guvernul Orban va fi pe fața in favoarea bancilor și impotriva consumatorilor. Anularea prevederilor din OUG 114 si a OUG 29/2019 arata sprijinul pe fața dat bancilor in defavoarea consumatorilor. De altfel, vor anula și noua formula de calcul a ROBOR-ului bazat pe tranzacții…

- Premierul Viorica Dancila, presedinte al PSD, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa la Suceava, miercuri, ca investirea noului guvern nu depinde de social-democrati, ea reiterand ca parlamentarii PSD nu vor fi prezenti in sala de plen la momentul votului. ''Nu stiu daca va fi cvorum…

- Sindicalistii din Educatie trag un semnal de alarma dupa ce un articol din legea educatiei a fost modificat, astazi, de Senat. Potrivit acestora, mii de dascali de la gimnaziu si liceu vor ramane fara norme didactice, riscand sa isi piard locurile de munca. Potrivit liderului USLIP Iasi, Laviniu Lacusta,…

- Surse liberale au declarat, luni, pentru MEDIAFAX, ca Guvernul Orban se bazeaza pe 16-17 voturi in plus pentru investirea noului Executiv. Acestea au specificat ca poate fi asigurat cvorum chiar și cu cinci parlamentari lipsa.”Nu ne facem griji pentru majoritatea necesara sa treaca guvernul.…

- Presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor, Vasile Barbu, a facut, miercuri, un apel public pe pagina sa de Facebook, tragand un semnal de alarma privind disparitia din tara noastra a 70 de mediamente, dintre care 18 nu au alternativa terapeutica.

- "Prințul sau Prințesa De Online poate fi doar o broasca... Ai grija cu cine te legi la cap prin chat. Este un motiv pentru care vrajitoarele, prințul broscoi și strumfii raman doar in basme. Nu crede orice poveste provenita de la așa-zișii specialiști in „dragoste" la distanța, nevazuta sau…

- "SCHIMBAREA SCHIMBARII SARPELUI Un update la viermuiala de pana acum a lui Ponta: ii cere Dnei Dancila sa-l propuna pe el comisar european in schimbul votului la moțiune. Am ințeles, pentru el e ok, dar ceilalți? Cum o fi asta pentru colegii mei din ALDE care merg pe mana lui? Iar raman printre…

- Realizatorul Tv Denise Rifai dezvaluie, pe pagina sa de Facebook, faptul ca Liviu Dragnea urmarește sa se razbune pe Viorica Dancila.”Liviu Dragnea, back in town! Deeeeci. Veoriko, tinte de brose ca se anunta vremuri grele! Bomba vine chiar de la fostul sef si presedinte de partid care...se…