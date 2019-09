Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a declarat, joi seara, la Antena 3, ca a renuntat la functia de lider al grupului ALDE din Senat, deoarece nu dorește sa formeze nicio alianța cu partidul lui Victor Ponta. Zamfir afirma ca Pro Romania este "instrumentul statutului paralel"."Nu mai sunt lider in…

- Dupa ce Daniel Zamfir a zis ca Victor Ponta este un tradator și ca ALDE nu poate face alianța cu Pro Romania, Calin Popescu Tariceanu a spus: ”Sunt colegi care nu au cea mai buna parere. Fiecare iși imagineaza ca exista o soluție ideala. In politica, rareori te intalnești cu soluții ideale”.…

- Președintele ALDE Brașov, senatorul Daniel Zamfir, este consternat de decizia formațiunii de a ieși de la guvernare și de a se alia cu partidul condus de Victor Ponta. „Nu am reusit si nu reusesc sa inteleg resorturile acestei decizii la care nu am fost parte, nu doar pentru ca am fost plecat o saptamana…

- Liderul senatorilor ALDE, Daniel Zamfir, spune ca nu înțelege "trecerea brusca pe care ALDE a savârșit-o în doar o saptamâna de la a încerca sa dea un suflu nou guvernarii, la ieșirea de la guvernare și îndreptarea catre o șocanta fuziune cu Ponta-Tudose-și-un-limbric".…

- "ALDE LA RASCRUCE Am profitat de absenta mea din aceste zile pentru a incerca sa diger trecerea brusca pe care ALDE a savarsit-o in doar o saptamana de la a incerca sa dea un suflu nou guvernarii (lucru perfect intemeiat in care cred si eu) la iesirea de la guvernare si indreptarea catre o…

- Consultantul politic Cozmin Gușa a afirmat, la Realitatea TV, ca statul paralel, care s-a format și consolidat în cele doua mandate ale lui Basescu, a preferat sa calareasca PSD-ul.

- Senatorul PSD Marian Pavel a declarat ca nu dorește funcția de președinte al Senatului, ce urmeaza a se vacanta dupa demisia actualului președinte, Calin Popescu Tariceanu. Șeful PSD Ialomița susține ca «am prea mult de lucru in teritoriu...». Pavel ramane in umbra Secretar al Senatului Romaniei, senatorul…

- Romania TV anunta ca ALDE ar urma sa decida iesirea de la guvernare, toti ministrii care fac parte din acest partid urmand a se retrage din Guvern. Totodata, Calin Popescu Tariceanu ar urma sa renunte la functia de presedinte al Senatului. Potrivit sursei citate, subiectele vor fi discutate de catre…