Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu acordat DCNews și DCBusiness, Daniel Zamfir a dezvaluit ce discuție a purtat luni cu Liviu Dragnea, președintele PSD. ”Zilele trecute, nu e un secret, chiar luni, am avut o discuție cu domnul președinte Dragnea și l-am intrebat in legatura cu aceste proiecte de legi. Ele au…

- Tina Turner a vorbit pentru prima data de la moartea fiului ei, Craig, despre acest incident care „a șocat-o”. Artista a declarat ca nu se aștepta in niciun moment ca fiul ei sa recurga la acest gest. Caștigatoarea a opt premii Grammy a afirmat pentru BBC News ca nu iși poate da seama ce anume l-a facut…

- Andreea Esca a vorbit despre iubire și a facut declarații surprinzatoare despre acest subiect. Prezentatoarea Știrilor Pro Tv a dezvaluit care este perspectiva sa și a oferit, totodata, sfaturi tinerilor. Andreea Esca, in varsta de 46 de ani, se bucura de o familie minunata, este casatorita de 18 ani…

- Ministerul Sanatații intenționeaza sa inființeze o Comisie de specialiști care sa aprobe decontarea medicamentelor pentru indicații terapeutice neincluse in rezumatul caracteristicilor produsului (off label), ale caror costuri sunt suportate in prezent de catre pacienți. Comisia va avea ca scop analiza…

- Bucurestenii s-ar putea incalzi in viitor utilizand biogazul provenit din gunoi si apele termale din subsolul Capitalei, intrucat gazele se vor scumpi foarte mult in curand, a declarat, joi, Gheorghe Piperea, partener Rominsolv, administratorul judiciar al RADET. "Gazul se va scumpi foarte…

- ''Ca urmare a scrisorii deschise a doamnei senator Ecaterina Andonescu, intitulata „S.O.S. PSD", conducerea filialei PSD Sector 4 face urmatoarele precizari: Doamna senator Ecaterina Andronescu este unul dintre membrii cu notorietate din randurile PSD și cu siguranța știe ca orice propunere…