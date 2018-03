Stiri pe aceeasi tema

- "Vin oameni deștepți de la PNL; de exemplu: Daniel Zamfir, senatorul cu care am facut o gramada de legi și le-am susținut, cum ar fi legea darii in plata", a zis Codrin Ștefanescu la Antena 3, in emisiunea lui Razvan Dumitrescu. In acel moment, Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL, a intervenit…

- "Am fost foarte atent la discursul lui Ludovic Orban, și va intreb și pe voi, cei care l-ați urmarit: 1. A vorbit cumva, ȘI despre abuzuri? 2. A dat de pamant cu vicepreședintele Cițu, care tocmai a zis ca sanatatea și educația nu trebuie sa fie printre prioritațile PNL? 3. A…

- Dupa ce Ludovic Orban a scris pe Facebook, raspunzand la un comentariu facut de un internaut, ca "se ocupa" de ceea ce ar fi vrut sa insemne "executarea" lui Daniel Zamfir din PNL, l-am contactat pe liderul acestui partid pentru a

- Cel puțin așa a anunțat. Un internaut i-a scris liderului liberalilor, pe Facebook: "Pai trebuie sa vedeți ce faceți cu socialistul... Zamfir". Replica lui Ludovic Orban a venit imediat: "Ne ocupam". Intre timp, comentariul președintelui PNL a fost șters. Va reamintim ca executarea…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a scris, pe Facebook, ca dupa achitarea presedintelui PNL, Ludovic Orban, este "exagerat sa cerem in gura mare ca politicianul acuzat de DNA sa isi dea demisia”, afirmand ca "nu intotdeauna cand DNA acuza se si adevereste”."...acum, sincer... dupa achitarea lui…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a reiterat luni solicitarea liberalilor ca Parlamentul sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile privind legile Justitiei, aratand ca, in caz contrar, deputatii si senatorii partidului

- "Dragi membri PNL, la ora 18.00 revin aici (n.r. Facebook) cu ceva... sublim in ceea ce-l privește pe distinsul Ludovic Orban. Domnule Orban, va voi face seara frumoasa, chiar de neuitat. O meritați pe deplin...", a scris Liviu Pleșoianu pe Facebook. Vom reveni cu informații.

- Senatorul liberal Daniel Zamfir revine cu noi atacuri la adresa colegilor, de aceasta data fiind luat la tina Ionel Danca, purtatoruld e cuvant al formatiunii. Anterior, senatorul PNL a avut cuvinte dure la adresa lui Ludovic Orban si a lui Florin Citu.

- Membrii ai aceluiași partid, senatorii PNL Florin Cițu și Daniel Zamfir au schimbat replici acide pe Facebook. Conflictul a izbucnit de la divergențele de opinie cu privire la BNR. Florin Cițu a distribuit pe pagina lui de Facebook un articol despre hotararea judecatoreasca luata luni de Judecatoria…

- Este conflict total intre senatorii PNL Florin Cițu și Daniel Zamfir. Deși reprezinta același partid in Parlament, cei doi iși arunca replici grele pe Facebook, totul pornind de la pozițiile pro sau contra BNR. Dupa ce Zamfir l-a acuzat pe Cițu ca apara bancile, Cițu il acuza pe Zamfir ca acționeaza…

- Liberalul a publicat o postare de-ale lui Florin Cițu in care scria, in 2015, ca "parlamentarii au acceptat, timp de 25 de ani, toate balivernele BNR ca pe un adevar absolut. (...) Parlamentarii prin votul lor au dat legitimitate politicii monetare din ultimii 25 de ani. (...) Astazi, BNR ii amenința…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu PNL, prin Ludovic Orban, trage o a doua rafala de gloanțe impotriva propriului deputat, domnul Daniel Zamfir. Dupa ce acesta a fost maturat de la șefia Comisiei economice, iata ca acum partidul da de pamant cu un proiect de lege promovat de acesta. O face in mod public.…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir are o reacție virulenta, dupa ce parlamentarii PNL au luat decizia de a nu susține proiectul sau de lege cu plafonarea dobanzilor. Orban susține ca Ludovic Orban și Florin Cițu au imbrațișat interesele bancilor și ale bancherilor, in dauna intereselor romanilor. Citește…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca parlamentarii liberali au fost mandatati sa voteze impotriva proiectului privind plafonarea dobanzilor, explicand ca "nimeni nu a pus pistolul in tampla niciunui beneficiar de credite sa semneze contractul in momentul in care a solicitat creditul…

- Politiciana, pentru a-și arata susținerea fața de procurorul Mircea Negulescu, Portocala, a notat pe Facebook: "Je suis Portocala! Nu știu ce minuni a facut procurorul asta, dar i-a rupt pe penali". Replica lui Daniel Zamfir a venit imediat pentru a o taxa pe Crina Dobre. [citeste si]…

- In urma insistenței lui Gadea ca șefa DNA ar trebui sa demisioneze, Ionel Danca argumenta ca daca nu a fost nevoie de demisia ministrului de Interne Carmen Dan in scandalul cu polițistul pedofil, nu este nevoie nici de demisia Laurei Codruța Kovesi, dupa acuzațiile lansate in presa de catre Vlad Cosma…

- "Dragnea, stapanul impozitelor! Va anunt in premiera doua mega golanii ale PSD-istilor. Prima informatie - NU renunta la formularul 600. Jocul de glezne pe care il fac in aceste zile este doar pentru a opri furia voastra. Asteptati degeaba! Ei spera sa va calmati pana in martie. Nu au avut…

- „Noi suntem intr-o situatie dificila pentru ca avem propria criza in Romania, cu inflatie, dobanzi mai mari, deficite mai mari, o economie fragila (...), dar s-ar putea sa nu fim ocoliti. Principalele efecte se vor vedea intr-o depreciere a cursului, o crestere a preturilor, dobanzi mai mari si,…

- Daniel Zamfir, senatorul care a fost inlocuit la șefia Comisiei economice de Florin Cițu, a declarat ca, indiferent de ceea ce se va intampla cu cariera sa politica, va cntinua lupta cu abuzurile sistemului bancar.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, in contextul in care Daniel Zamfir l-a acuzat ca a "inrosit telefoanele" pentru a-l inlatura de la sefia Comisiei economice, ca il felicita pe Florin Citu pentru alegerea in aceasta functie, afirmand ca acesta l-a invins la Congres pe Viorel Catarama,…

- Florin Cițu și Ludovic Orban, doi politicieni care aveau postari zilnice pe Facebook despre diferite lucruri, odata cu eliminarea senatorului PNL, cunoscut pentru luptele sale cu bancile in favoarea romanilor, tac. Nu au mai scris absolut nimic pe rețeaua de socializare. In cazul lui Ludovic Orban,…

- "Solidar, dincolo de partide! Solidar cu demnitatea, curajul și lupta pentru principii. Solidar cu cei care merg in linia intai in lupta cu bancile, cu marile corporații, in interesul cetațeanului. Și nu in ultimul rand, solidar cu cei care ii expun pe politruci. Zamfir e om politic. Ludovic Orban…

- "Tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi, mai ales dupa ce s-a intamplat in grupul PNL de la Senat (la deputati inca a fost parfum), si inca nu il gasesc. Am auzit astazi ca nu se voteaza oamenii dupa competente, ci e vot politic. Adica, votul politic nu ia in considerare competenta, ci preferinta…

- Senatorul liberal Daniel Zamfir, care a fost schimbat joi de la sefia Comisiei economice, a facut dezvaluiri incendiare in emisiunea „Romania 9”, de la TVR 1. La consultarile de la Palatul Cotroceni, inaintea deciziei de desemnarea Vioricai Dancila, PNL și USR nu au venit cu propuneri de premier.…

- Senatorul liberal Daniel Zamfir a fost schimbat joi de la sefia Comisiei economice, cu 16 voturi pentru si opt impotriva, in locul sau fiind desemnat Florin Citu. „E vorba de un lucru: ai o activitate foarte buna, ne mandrim cu activitatea ta de la Comisia economica, dar pleaca acasa. Colegii au apreciat…

- In acest context, senatorul Daniel Zamfir a spus ce erau invațați comunicatorii PNL sa spuna atunci cand merg in platourile televiziunilor in legatura cu președintele Klaus Iohannis. "PNL este condus de Ludovic Orban și de Ionel Danca, dar este o problema aici. Ionel Danca a dat un comunicat…

- Adriana Saftoiu reacționeaza dur la execuția pusa la cale de președintele PNL, Ludovic Orban, la adresa senatorului liberal Daniel Zamfir. Cel din urma a fost schimbat de la șefia Comisiei Economice din Senat și inlocuit cu Florin Cițu. "....tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi,…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a pierdut sefia Comisiei economice din Senat, dupa ce Florin Citu a primit 16 voturi „pentru”, cu 8 mai multe decat acesta. Zamfir este in conflict cu șeful PNL, Liviu Dragnea. Ludovice, Ludovice…Nu te lasi de metehnele care te-au „consacrat” in PNL… Dupa ce, in mod rusinos,…

- Liberalul Florin Citu ii ia locul lui Daniel Zamfir in fruntea Comisiei economice din Senat. Reactionand pe marginea schimbarii sale din postura de sef al Comisiei in cauza, Zamfir da de inteles ca si-ar fi dorit o justificare pentru aceasta schimbare, in speta ca seful PNL sa ii spuna ce ii reproseaza.…

- Alina Gorghiu a comentat acest subiect. Politiciana a spus ca deși Daniel Zamfir a fost laudat de colegi, iata ca vorbim despre o rasturnare de situație: adica liberalul a fost schimbat din funcție. "Ceea ce este surprinzator... daca vreți sa va dau o pata de culoare din interiorul ședinței...…

- Liberalul Daniel Zamfir a lansat miercuri un atac la adresa liderulu PNL, Ludovic Orban, acuzandu-l ca vrea sa il inlature de la sefia Comisiei economice din Senat. Acesta a afirmat ca liderul liberalilor a sunat "in disperare" ca Raluca Turcan sa fie realeasa lider de grup si spune ca PNL "are mare…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a fost inlocuit la sefia Comisei economice din Senat cu Florin Cițu, in sedinta grupului senatorial al liberalilor de joi. Zamfir este intr-un conflict deschis cu presedintele partidului, Ludovic Orban, si a scris de miercuri ca acesta incearca sa il dea jos din functia de…

- Liberalii vor vota impotriva, la vedere, la investirea Guvernului Dancila, a anuntat duminica presedintele PNL, Ludovic Orban, care a facut apel la parlamentarii care "mai au capul pe umeri si mai au un pic de sensibilitate fata de soarta Romaniei" sa faca la fel."Am decis in Biroul Politic…

- Florin Citu, senator PNL si vicepresedinte al Comisiei pentru Buget, sustine ca in aceasta perioada o echipa de la Ministerul de Finante se pregateste sa negocieze contractarea unui imprumut foarte mare, "al doilea ca marime din istoria Romaniei". "Ministerul Finantelor Publice pregateste…

- ”Revolta impotriva deciziei Presedintelui Romaniei de nominalizare a unui candidat pentru functia de Prim-ministru din partea majoritatii parlamentare este la fel de justificata ca judecata ca Opozitia este de vina pentru ca nu are suficiente voturi sa opreasca ceea ce face PSD – ALDE la guvernare”,…

- Grupurile parlamentare ale Partidului National Liberal (PNL) vor solicita Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de liberali si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) asupra legilor Justitiei,…

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionel Danca, a precizat ca reprezentantii ONG-urilor care s-au intalnit, miercuri, cu premierul Mihai Tudose, ar fi trebuit sa-i ceara demisia, aceasta fiind „singura cerere indreptatita”. „Singura cerere indreptatita a protestatarilor din strada impotriva modificarilor la…

- Scorul dintre cei doi pe internet este naucitor. Dacian Cioloș îl calca literalmente în picioare pe Ludovic Orban. În ceea ce priveste numarul de afișari. În ceea ce privește numarul de like-uri. Dar și de distribuiri. Ceea ce este straniu e ca mesajele celor doi sunt de același…

- Așadar, luni, 18 decembrie, va fi o conferința de presa extraordinara, alaturi de Ion Țiriac, Ilie Nastase, Simona Halep, Bogdan Stelea, Florin Segarceanu, Camelia Potec, Cosmin Hodor, Adrian Marcu, Alina Tecsor. Daniel Zamfir a spus ca vorbim despre lucruri incredibile care s-au intamplat. "I-AM…

- Vicepreședintele PNL, Florin Cițu, a susținut, intr-o postare marți pe Facebook, ca „ROBOR trebuie sa creasca repede peste rata inflatiei”. In replica, senatorul liberal, Daniel Zamfir, spune ca acest lucru ar afea „un efect devastator, atat pentru antreprenorii cu credite la banci in lei, cat și asupra…

- Intr-o postare pe Facebook, vicepresedintele PNL Florin Citu sustine ca "ROBOR trebuie sa creasca repede peste rata inflatiei". Senatorul PNL Daniel Zamfir a dat o replica pentru DCNews la aceasta propunere imperativa a lui Florin Cițu.Fost ministru al Justitiei, mesaj TRANSANT pentru protestatari:…