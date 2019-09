Stiri pe aceeasi tema

- Principalele agentii internationale de stiri si numeroase publicatii din mai multe tari au relatat despre situația Rovanei Plumb, candidata Romaniei la funcția de comisar european, care primit un vot negativ in Comisia pentru Afaceri Judiciare (JURI) a Parlamentului European.Rovana Plumb și…

- Respingerea propunerilor de comisari europeni din partea Romaniei, Rovana Plumb și Ungaria, Laszlo Tracsanyi, genereaza o situație fara precedent in Parlamentul European și, practic, un vid de procedura.Citește și: Dan Barna, solicitare de urgența pentru Klaus Iohannis, dupa respingerea Rovanei…

- Rovana Plumb a primit un vot negativ, joi, in Comisia juridica a Parlamentului European pentru funcția de comisar european.Klaus Iohannis spune ca decizia de la Bruxelles este ”o noua dovada a incompetenței premierului Viorica Dancila” și ii cere sa ca consulte Parlamentul și președintele…

- Rovana Plumb a primit un vot negativ, joi, in Comisia pentru Afaceri Judiciare (JURI) a Parlamentului European pentru funcția de comisar european pe Transporturi, a anunțat europarlamentarul Siegfried Mureșan. Daca Rovana Plumb va ieși definitiv din carțile pentru comisar european și Romania trebuie…

- "Revin din nou cu o somatie adresata inca-premierului Dancila sa retraga candidatul pentru functia de comisar european. Sansele candidatului propus in mod ilegal de premierul Dancila, impotriva prevederilor Legii 373, este un candidat care nu are sanse sa treaca de votul comisiei de specialitate.…

- PSD a decis in sedinta CEx de miercuri seara ca Romania sa n-o sustina pe Laura Codruta Kovesi pentru sefia Parchetului European. Viorica Dancila a motiva acest lucru prin faptul ca LC Kovesi ar avea probleme penale. In schimb, Dancila a propus-o pe Rovana Plumb comisar european, desi este cercetata…

- Noul Parlament al UE o sustine pe Kovesi pentru presedintia Parchetului European. Procedura de alegere a presedintelui Parchetului European s-a blocat inainte de alegerile europarlamentare. La cererea presedintilor grupurilor politice din Legislativul comunitar, presedintele Parlamentului va trimite…

- Copreședintele Verzilor din PE, Philippe Lamberts, a intervenit astazi in plenul PE, cand Romania iși prezenta bilanțul la președinția rotativa a Consiliului UE, și a susținut ca spectacolul pe care-l da Guvernul Dancila ”nu este la inalțimea Europei și nici la inalțimea Romaniei. Romania merita…