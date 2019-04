Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta comisiilor reunite de buget-finante, in care se dezbate cererea de reexaminare a sefului statului in cazul legii bugetului de stat pe 2019, a inceput miercuri cu o disputa intre social-democrati si liberali cu privire la discutiile generale asupra proiectului, informeaza agerpres.ro. Senatorul…

- Senatorul PNL Florin Cițu acuza marți, intr-o postare pe Facebook, ca Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu `au dat ordin` sa fie anchetat la Comisia Economica a Senatului. Liberalul susține ca este o „razbunare” a liderilor PSD-ALDE, dupa ce a aratat ca la Comisia Economica este tolerata o ancheta…

- Senatorul PNL Florin Cițu acuza luni intr-o postare pe Facebook ca grupul ALDE din Senat „incalca Constituția”, solicitandu-i liderului ALDE Calin Popescu Tariceanu sa ia atitudine. Ieșirea liberalului vine in contextul in care maine legea bugetului de stat va fi dezbatuta in Comisia de buget, finanțe…

- Scandalul ROBOR continua in Parlament! Senatorul liberal Florin Cițu anunța marți, pe Facebook, ca astazi va cere sancționarea ALDE. Anunțul vine in contextul in care Biroul Permanent al Senatului va discuta și vota sesizarea acestuia impotriva lui Daniel Zamfir.'Onorabilul Liviu Dragnea',…

- Florin Cițu a declarat, pentru MEDIAFAX, ca nu va participa la audiere in ședința de miercuri a Comisiei economica a Senatului, unde a fost invitat sa dea explicații despre raportul Consiliului Concurenței pe piața produselor bancare. Senatorul PNL acuza ca este o ancheta ordonata de Liviu Dragnea.„Am…

- Florin Cîțu a declarat pentru Mediafax ca nu va participa la audiere în ședința de miercuri a Comisiei economice a Senatului, unde a fost invitat sa dea explicații despre raportul Consiliului Concurenței pe piața produselor bancare. Senatorul PNL acuza ca este o ancheta ordonata de Liviu…

- Liderul grupului PNL din Senat, Florin Cițu, vorbește de „abuz in serviciu” in cazul invitarii la audieri a guvernatorului BNR, in timp ce liderul senatorilor ALDE, Daniel Zamfir, il citeaza pe Cițu cu o afirmație mai veche privind manipularea cursului valutar de catre banca naționala. Cei doi se…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a anuntat ca ii va chema, pe 29 ianuarie, la audieri in Comisia economica a Senatului pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si pe Marius Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, pentru a da explicatii despre calcularea indicelui ROBOR, anunța Mediafax. Acesta a solicitat…