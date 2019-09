"SCHIMBAREA SCHIMBARII SARPELUI

Un update la viermuiala de pana acum a lui Ponta: ii cere Dnei Dancila sa-l propuna pe el comisar european in schimbul votului la moțiune. Am ințeles, pentru el e ok, dar ceilalți? Cum o fi asta pentru colegii mei din ALDE care merg pe mana lui? Iar raman printre scaune? Abia ce s-au varsat in grupul lui Ponta de la Camera Deputaților...

Și uite cum "colacul de salvare" al ALDE a devenit exact bolovanul care ne duce direct la fund fara sa mai avem timp sa luam o gura de aer...", a scris Daniel Zamfir pe pagina de Facebook.