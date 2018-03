Stiri pe aceeasi tema

- Poliția a blocat, in urma cu puțin timp, pe strada Paris, care face legatura intre Piața 700 și centrul Timișoarei. Totul a pelcat dupa ce pe trotuar a fost observat un colet suspect. Imediat, zona a fost securizata, fiind blocata circulația mașinilor și pietonilor. La fața locului au sosit pirotehniștii…

- Dupa ce Ludovic Orban a scris pe Facebook, raspunzand la un comentariu facut de un internaut, ca "se ocupa" de ceea ce ar fi vrut sa insemne "executarea" lui Daniel Zamfir din PNL, l-am contactat pe liderul acestui partid pentru a

- Este vorba despre Ronnie Prophet, unul dintre cei mai apreciați cantareți de muzica country din Canada. Ronnie a fost și un reputat om de televiziune in anii 70, cand a fost gazda mai multor show-uri de varietați de mare succes de peste Atlantic.Prophet s-a stins la varsta de 80 de ani și a…

- Guvernul a luat joi in discuție un proiect de hotarare pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activitații partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 10/2016.

- Accident cu masina politiei, la Sibiu. O soferinta a pierdut controlul volanului și a trecut pe rosu, intrand in plin in oamenii legii. Din fericire, nimeni nu a fost grav ranit. Soferita vinovata de producerea accidentului, in varsta de 63 de ani, a fost transportata la spital cu dureri toracice, potrivit…

- Doi politisti au ajuns vedete pe internet dupa ce au oprit pe un drum national sa ajute doua femei care facusera pana la masina. Oamenii legii au oprit autospeciala si s au apropiat de masina stationata pe marginea drumului pentru a acorda ajutor soferitei. Gestul celor doi politisti a fost apreciat…

- Atunci cand opiniile se formeaza prin grupurile de pe Facebook si in hangarele mediilor de socializare, manipularea unor alegeri din strainatate se face usor. Nu stim inca daca Rusia a mutat muntii din loc. Stim doar ca a facut o incercare a dracului de reusita, scrie analistul Hugo Rifkind in The Times.

- In cadrul unor actiuni speciale de investigatii, angajatii Directiei de Politie Chisinau au retinut in flagrant delict o femeie de 36 ani, in momentul primirii unui colet transmis din Italia. Conform informatiilor speciale obtinute de catre politisti, in coletul cu produse alimentare primit de catre…

- Intr-un mesaj postat pe Facebook, Oana Roman a impartasit prietenilor ei virtuali necazul prin care ea trece. In randurile scrise pe reteaua de socializare, Oana a povestit cat de greu i-a fost sa isi lase fiica acasa, desi aceasta este bolnava.

- In cadrul unei acțiuni desfașurate duminica, 11 februarie, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției Municipiului Oradea au legitimat și verificat 77 de persoane și au aplicat 26 de sancțiuni contravenționale, cu amenzi in valoare de 7.830 lei. Oamenii legii au prins…

- Procurorul general Augustin Lazar a prezentat, in cadrul unei dezbateri pe tema coruptiei organizata de DNA, portretele-robot ale autorilor infractiunii de abuz in serviciu. Vicepresedintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pascu, afirma intr-o postare pe Facebook ca demersul lui Augustin Lazar…

- Fostul premier Victor Ponta a ieșit la atac dupa declarațiile recente ale ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Acesta susține intr-o postare pe Facebook ca, prin efectele produse de aplicarea Legii salarizarii si a masurilor fiscale aprobate de coalitia de guvernare, „PSD-ul confiscat de Dragnea…

- Inspirata parca de isprava adolescentei din Constanta care a devenit cunoscuta in toata Romania in urma cu trei ani, dupa ce, din greseala, a invitat toti utilizatorii de Facebook la petrecerea de ziua ei, Irina Columbeanu a facut un anunt surprinzator pe una dintre paginile ei de socializare. Fanii…

- Victor Ponta, intr-o postare pe Facebook, neaga acuzațiile ce i-au fost aduse de președintele PSD, Liviu Dragnea. Ponta spune ca daca se dovedește ca el a fost denunțator in dosarul in care este cercetat Dragnea, este pregatit sa iși dea demisia din Parlament și sa renunțe la politica. Victor Ponta,…

- Florin Cițu și Ludovic Orban, doi politicieni care aveau postari zilnice pe Facebook despre diferite lucruri, odata cu eliminarea senatorului PNL, cunoscut pentru luptele sale cu bancile in favoarea romanilor, tac. Nu au mai scris absolut nimic pe rețeaua de socializare. In cazul lui Ludovic Orban,…

- ”....tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi, mai ales dupa ce s-a intamplat in grupul PNL de la Senat ( la deputati inca a fost parfum), si inca nu il gasesc. Am auzit astazi ca nu se voteaza oamenii dupa competente, ci e vot politic. Adica, votul politic nu ia in considerare competenta,…

- Persoana care a facut publice imaginile cu scandalul a relatat ca, mai intai, cei doi indivizi au batut o femeie in varsta de 52 de ani si pe fiul acesteia in varsta de 29 de ani. Ea a aratat ca scandalul s-a petrecut de fata cu mai multi martori, facand apel ca imaginile sa fie distribuite pe Facebook.…

- Senatorul liberal Daniel Zamfir a fost schimbat de PNL de la conducerea Comisiei economice a Senatului. In locul sau a fost votat Florin Cițu. Informația a venit prima data pe surse de la avocatul Gheorghe Piperea, iar astazi a venit și confirmarea oficiala, odata cu votul pentru noua sesiune…

- Primul dintre barbați, cel de 61 de ani, a fost oprit in trafic joi seara, la Timișoara. Polițiștii de la Secția 2 au fost cei care l-au tras pe dreapta și i-au cerut documentele la control. Șoferul nu avea carnet de conducere, iar in timpul verificarilor oamenii legii au aflat ca permisul i-a fost…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, are o discutie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, inainte de audierea din Comisia Economica a Senatului, in care va da explicatii in legatura cu Formularul 600. "D-le ministru Misa, D-na presedinte ANAF, Mirela Calugareanu, STOPATI DE URGENTA EFECTELE…

- "D-le ministru Misa, D-na presedinte ANAF, Mirela Calugareanu, STOPATI DE URGENTA EFECTELE FORMULARULUI 600! Astazi, am solicitat oficial prezenta la Comisia Economica a Senatului, marti 24 ianuarie, a ministrului finantelor si a presedintelui ANAF pentru a da explicatii in legatura cu OUG 116/2017…

- O fetita de 1 an si 7 luni si tatal ei au fost loviti sambata seara pe trecerea de pietoni din cartierul Brazda lui Novac. Soferul a fugit de la locul accidentului si este cautat de oamenii legii de doua zile.

- Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, Georgian Enache, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca au fost aduse forte de ordine si alte judete ale tarii pentru a interveni la protestul organizat la Piata Universitatii, in cazul in care va fi necesar. "Pentru a ne indeplini obiectivele de…

- La mijlocul lunii decembrie, la Ungheni a avut loc cea de-a treia ediție a spectacolului ”Vedete Mari - Vedete Mici”, organizat de Aliona Popovici, conducatoarea studioului ”Do-Re-Micii”. Este un concert, care, de trei ani, aduna impreuna vedetele autohtone și micile talente unghenene. In anul curent,…

- 'In timp ce coalitia se cearta pe putere, cine guverneaza Romania? Perspectivele economice sunt foarte rele: dobanzile si inflatia au luat-o in sus si riscam sa pierdem 1,5 miliarde de euro din fonduri europene. Singura solutie acceptabila este ca acest partid sa isi recunoasca incompetenta si sa…

- Tutuianu (PSD): O noua schimbare de guvern ar fi o sinucidere politica pentru PSD Fostul ministru al Apararii, Adrian Tutuianu, spune ca performantele economice inregistrate in 2017 au fost, in mare parte, anulate de conflictul intern din partid și avertizeaza canoua schimbare de guvern ar fi o sinucidere…

- Liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, spune ca o noua schimbare de guvern ar fi sinucidere politica pentru PSD, ca o demisie a premierului sau o noua motiune de cenzura impotriva propriului Cabinet ar duce partidul din nou la mana presedintelui Klaus Iohannis si la un vot in Parlament, ambele situatii…

- Senatorul Adrian Tutuianu, presedintele PSD Dâmbovita și fost ministru al Apararii, spune ca o noua schimbare de Guvern "ar fi sinucidere politica" pentru social-democrati si se declara "îngrijorat" cu privire la evolutiile interne din partid, fiind de parere ca formatiunea…

- PSD ''tinde'' sa devina ''un partid de scandalagii si oportunisti'', avertizeaza deputatul social-democrat Nicolae Banicioiu. ''Eu cred ca lucrurile ne scapa de sub control intr-un mod brutal si riscam sa ne pierdem busola! Am schimbat un premier (pe nu stiu ce motiv), am schimbat ministrii, am dat…

- Premierul Pavel Filip a felicitat noii vicepremieri și noii miniștri, dorindu-le o activitate intensa și eficienta in cadrul Guvernului. Totodata, prim-ministrul a mentionat ca singura politica a Executivului trebuie sa fie buna guvernare.

- Oamenii legii – politisti si jandarmi – au descins, miercuri, la mai multe adrese de pe raza judetului Prahova. Actiunea face parte din cercetarile ce se fac intr-un caz in care reprezentantii legii au banuieli in privinta savarsirii unor furturi – fie din locuinte, fie din sediile unor societati comerciale.…

- Noapte agitata pentru politistii lugojeni care au fost nevoiti sa alerge nu mai putin de 15 kilometri pentru a pune mana pe un tanar. Barbatul se afla la volanul unui autoturism inmatriculat in Bulgaria, pe strada Ion Luca Caragiale din Lugoj cand politistii i-au facut semn sa traga pe dreapta. Individul…

- Pentru a nu simti lipsa mamei sale care l-a abandonat la nastere, puiul de leu a fost adoptat de personalul gradinii zoologice. Astfel, leutul a devenit cel mai rasfatat animal de la gradina. Acum parintii adoptivi ii cauta un nume puiutului de leu. Ei au lansat pe Facebook un concurs prin…

- Un accident ciudat s-a petrecut in centrul Iasului. Un autoturism elegant marca BMW a lovit zidul Casei Dosoftei. Imediat dupa impact, soferul a luat placutele cu numarul de inmatriculare, insa martorii sustin ca acestea erau de Vaslui. Deocamdata nu avem informatii despre cum s-a petrecut coliziunea.…

- O șoferița din Suceava a murit in ultima zi din 2017. Alina Tarita, o șoferița in varsta de 28 de ani din comuna Malini, județul Suceava, a murit duminica, 31 decembrie, in urma unui accident rutier, in timp ce se intorcea de la cumparaturile pentru noaptea de la Revelion. Imediat dupa ce a ieșit din…

- Am ajuns la finalul unui an complicat, complex, un an incarcat cu evenimente sociale, politice, culturale și sportive. A fost anul marcat de protestele #rezist, de decizii politice fara precedent și de dispariția unor personalitați marcante. Am plans și ne-am bucurat, am fost pesimiști sau optimiști…

- Peste 8 tone de articole pirotehnice au fost confiscate de politisti in ultima saptamana, in cadrul actiunii nationale ''Foc de Artificii''. Potrivit IGPR, oamenii legii au constatat peste 300 de infractiuni, au aplicat aproape 40 de amenzi, au confiscat aproape 8 tone de articole pirotehnice…

- Politistii locali au sanctionat contraventional un barbat care arunca cu petarde in galatenii care se aflau in piata centrala din Galati, la cumparaturi de sarbatori. Din fericire, nimeni nu a fost ranit.

- Un accident rutier mortal a avut loc, luni dupa-amiaza, pe Calea Baciului, Din Cluj-Napoca.Din primele informații, cel puțin trei autoturisme au fost implicate, iar incidentul a fost cauzat de un șofer care circula cuj viteza excesiva. Conform oamenilor legii, acesta ar fi pierdut…

- Romanii cred ca lucrurile merg intr-o directie gresita in tara lor si privesc cu pesimism anul care vine, arata un sondaj recent al Institutului Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES). Astfel, la intrebarea "Dupa parerea dvs., in ce directie merg lucrurile astazi in Romania?", 75% dintre…

- Politia Romana a publicat, duminica, pe pagina sa de Facebook, un mesaj inedit de avertisment in versuri, prin care le transmite oamenilor sa aiba grija pe cine lasa sa intre in casa, pentru ca Mos Craciun se poate da drept oricine - instalator, electrician – doar ca sa intre in locuinta si sa "sprijine…

- Lia Bugnar, cunoscuta actrita si regizor de teatru, a povestit intr-o postare pe contul personal de Facebook clipele prin care a trecut in noaptea de 21 decembrie 1989, in Piata Universitatii.

- Mai multi politisti au criticat, pe Facebook, clipul distribuit de ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu si de PSD Craiova, in care se arata ca se afirma ca „politia incompetenta“ poate condamna oameni nevinovati daca vrea sa gaseasca „un tap ispasitor“ si nu adevaratii faptuitori. Oamenii legii spun…

- "Oamenii trebuie sa iasa ii strada. Nu se vor da in laturi de la nimic. Vor sa transforme țara intr-o caracatița mafiota. La mine a ajuns zovnul ca baronii PSD vor legile Justiției pana in Craciun. A fost un ordin. S-a dat comanda", a zis Cosette Chichirau. "Trebuie sa ieșim in strada, la…

- UPDATE. 14.17: Reprezentanții companiei Wizz Air au venit cu detalii cu privire la zborul Londra – Cluj-Napoca intarziat. „Zborul Wizz Air W6 3302 de la Londra Luton la Cluj-Napoca (10 Decembrie), planificat sa decoleze la 7:40 (ora Marii Britanii), este momentan intarziat din cauza inchiderii aeroportului…