Stiri pe aceeasi tema

- S-A RUPT LANTUL DE IUBIRE DEMISII…Alianta Liberalilor si Democratilor Europeni a iesit de la guvernare, luni seara. Conducerea ALDE a cerut ministrilor sau altor demnitari, membri ai acestui partid, sa-si dea demisiile si sa treaca in Opozitie. Calin Popescu Tariceanu a demisionat din functia de presedinte…

- Conducerea centrala a PSD se va reuni, luni, de urgenta, intr-o sedinta de Comitet Executiv, de la ora 17.00. Intalnirea are loc in contextul in care ALDE vrea sa iasa de la guvernare si sa incheie o alianta cu Pro Romania. Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta au discutat despre alianta ALDE-ProRomania.…

- Conducerea centrala a PSD se va reuni, luni, de urgenta, intr-o sedinta de Comitet Executiv, de la ora 17.00. Intalnirea are loc in contextul in care ALDE vrea sa iasa de la guvernare si sa incheie o alianta cu Pro Romania. Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta au discutat despre candidatura la prezidentiale.…

- Pozitia pe care Romania o detine in interiorul Uniunii Europene nu se ridica la potentialul pe care tara noastra il are, a declarat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, luni, la Reuniunea anuala a diplomatiei romane. "Rolul nostru in UE este mai complex si mai nuantat. (...) Pozitia pe care…

- "Ceea ce se intampla in ultima perioada ma face sa cred ca nu am cum sa obtin o asemenea nominalizare. De altfel, eu voi fi plecat din tara la momentul Congresului PSD, moment in care se va lua o asemenea decizie si mie greu sa cred (...). Eu nu ma retrag niciodata dintr-o functie, dintr-o cursa,…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca pentru noul mandat de guvernator BNR, Mugur Isarescu beneficiaza de sprijinul ALDE, cu excepția unui singur parlamentar, senatorul Daniel Zamfir, potrivit Mediafax. „Din partea ALDE nu a existat opoziție, doar un singur coleg care este consecvent…

- "Isarescu beneficiaza de sprijinul ALDE. Din partea ALDE nu a existat opoziție, doar un singur coleg care este consecvent cu poziția lui și nu vreau sa-i fac reproșuri. Nu-i impartașesc punctul de vedere. In ceea ce privește poziția PSD-ului, vreau sa va rog sa-i chestionați pe reprezentanții partidului.…

- Senatorul ALDE, Daniel Zamfir a dezvaluit pentru Jurnalul ca președintele PNL, Ludovic Orban, a contactat, personal, om cu om, toți parlamentarii formațiunii conduse de Calin Popescu Tariceanu, pentru a-i...