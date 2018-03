Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Daniel Zamfir spune ca decizia liberalilor privind excluderea sa din partid ar avea legatura și cu proiectele de lege din domeniul bancar. „Legile pe care le-am propus și pe care le cunoașteți, legile impotriva camatariei, așa cum le-am numit eu, categoric ca au fost motivele care au stat…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a declarat, miercuri, dupa ce BEX a decis prin vot propunerea sa pentru excluderea din partid, care va fi decisa de Consiliul National, ca motivele excluderii vin din afara partidului. „Sunt propus pentru excludere. Am vazut ca motivele care au stat la baza…

Senatorul PNL Daniel Zamfir a declarat, miercuri, dupa ce BEX a decis prin vot propunerea sa pentru excluderea din partid, care va fi decisa de Consiliul National, ca motivele excluderii vin din afara partidului.

- Senatorul Daniel Zamfir a fost exclus din PNL! Decizia a fost luata, dupa vot, de Biroul Executiv al PNL.”Frustrari ale președintelui. Supararile vin și din afara partidului. Legea camatariei nu e dorita. Am spus și in partid, o spun și public, am toata convingerea ca aceste legi sunt in favoarea…

- Liderii social-democrați, proaspat aleși la congres, au avut astazi o prima intalnire in noul format. Au anunțat ca partidul este unit și se apuca de treaba. Președintele PSD a fost sfatuit sa nu iși foloseasca funcțiile in scop personal.

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a postat, la finalul Congresului, un mesaj cu subinteles pentru Liviu Dragnea. Plesoianu ar fi vrut sa candideze pentru functia de vicepresedinte al partidului, insa a renuntat dupa ce Dragnea a impus sistemul de alegeri pe criterii geografice, care nu i-ar fi lasat lui…

- Sambata, 10 martie a avut loc Congresul Extraordinar al PSD la Sala Palatului unde s-a ales o noua echipa pentru liderul partidului, Liviu Dragnea. Peste 3.000 de delegați social-democrați din intreaga țara și-au exprimat votul și au decis ca premierul Viorica Dancila sa fie președintele executiv…

- PSD se reuneste sambata in Congresul extraordinar care a fost convocat in urma cu mai putin de o luna. Desi membrii Biroului Permanent National al partidului mai aveau mandat inca un an si jumatate, s-a decis organizarea de alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti,…

- Vicepresedintele PSD, Nicolae Banicioiu, a lansat un semnal dur dupa ce si-a anuntat candidatura pentru functia de președinte executiv al partidului. Fostul ministru a marturisit ca prefera sa se retraga din competitie decat sa puna PSD in pericol pentru "ambitiile unei persoane"."Mare parte…

- Edward Pastia, directorul executiv al Realitatea TV, a explicat ca este de-a dreptul socant ceea ce se intampla. "Nu ni s-a pus ca ar exista vreo restrictie pana acum, vorbim de Sala Palatului, nu de Teatrul Mic, vorbim de un mini-studio nu de un platou de televiziune", a spus acesta. "Mi se pare rusinos",…

- Doua inițiative noi ale senatorului liberal Daniel Zamfir au adus un zvon despre excluderea acestuia din PNL. Zvonul este surprinzator, mai ales pentru ca mai mulți liberali au susținut inițiativele lui Daniel Zamfir. „Am auzit, mai ales in presa. Sincer, pe mine nu m-a informat…

- Aurel Popescu, președintele PSD Targu-Jiu a explicat astazi motivele pentru care s-a abținut de la votul din Biroul Permanent Județean al partidului in care s-a votat propunerea de suspendare din funcția de vicepreședinte al lui Ion Ișfan. Aurel Popescu susține ca, din punctul sau de vedere nu are ce…

- PSD va avea 16 vicepresedinti, 8 barbati si 8 femei, care vor fi alesi pe regiuni, a decis luni comitetul executiv central al partidului. Anuntul a fost facut de seful PSD, Liviu Dragnea, la finalul sedintei. conducerii executive a social-democratilor.

- Organizatia judeteana PSD Harghita a adoptat, vineri, in cadrul unei conferinte extraordinare, o rezolutie de sustinere a lui Liviu Dragnea la sefia partidului si a programului de guvernare si a aprobat lista de delegati la congresul extraordinar al PSD, din data de 10 martie. Citeste si:…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, la Romania TV, intrebata despre o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale a liderului PSD, Liviu Dragnea, ca este prematura discutia, dar ca "intotdeauna presedintele partidului a candidat la Presedintia Romaniei".

- Uniunea Salvați Romania inițiaza moțiune simpla impotriva Ministrului Justiției, Tudorel Toader, și invita toate formațiunile de opoziție sa i se alature. ”Speram sa se alature cu toții acestui demers, este un instrument democratic pe care il avem la indemana ca partide parlamentare. Nu e…

- Ședința la PSD; Conducerea partidului se reunește, miercuri, la Parlament, incepand cu ora 16.00, pentru a discuta detaliile organizarii Congresului Exetraordinar din luna martie. Anunțul privind organizarea Congresului a fost facut, saptamana trecuta, de presedintele PSD, Liviu Dragnea. Datele pentru…

- Șeful PSD Liviu Dragnea a anunțat ca va propune liderilor de partid organzarea unui Congres extraordinar in martie unde va cauta obținerea votului social-democraților pentru reconfirmarea sa ca președinte al PSD. Dragnea a mai anunțat ca unul dintre motivele organizarii congresului extraordinar va fi…

- "Mihai Chirica, prin toate declaratiile sale, nu a fost nicio secunda in afara partidului si a spus lucruri pe care toti membrii de partid le gandesc. Liviu Dragnea si cu cei care conduc in acest moment PSD sunt in afara partidului si il tin captiv. El a spus exact ce gandesc toti membrii de partid…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, prin declaratiile sale, nu a fost niciodata in afara partidului, pentru ca a spus "exact ce gandesc toti membrii PSD, iar pentru asta a fost executat", a afirmat, vineri, pentru AGERPRES, europarlamentarul Catalin Ivan. "Mihai Chirica, prin toate declaratiile…

Primarul Iasiului, Mihai Chirica, prin declaratiile sale, nu a fost niciodata in afara partidului, pentru ca a spus "exact ce gandesc toti membrii PSD, iar pentru asta a fost executat", a afirmat, vineri, pentru AGERPRES, europarlamentarul Catalin Ivan.

- Unul dintre cei mai vocali membri PSD, primarul Iasiului Mihai Chirica, a fost exclus vineri, 9 februarie, din partid. Alaturi de acesta, au mai fost dati afara din partid viceprimarul Gabriel Harabagiu si fostul deputat Sorin Iacoban.

- Majoritatea membrilor Biroului Permanent Judetean Iasi au votat astazi excluderea din PSD a primarului municipiului Iasi, Mihai Chirica, informeaza Antena3.ro. Decizia vine dupa ce, acum trei zile, Comisia de Etica a PSD Iasi a propus sanctionarea acestuia pentru atacurile repetate la adresa conducerii…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, si secretarul general adjunct al partidului, Codrin Stefanescu, vor fi exclusi din PSD pe motiv de tradare. Primarul Iasiului, Mihai Chirica, unul dintre criticii constanti ai liderului PSD, este cu un pas in afara partidului.…

- Filiala municipala a PSD Iasi a votat miercuri impotriva excluderii primarului Mihai Chirica din partid, conducerea organizatiei aratandu-si sustinerea fata de actualul edil al Iasiului.Comitetul Executiv a lorganizatiei municipale a PSD Iasi a decis miercuri seara, prin vot, sustinere aprimarului…

- La propunerea grupului PNL, Comisia economica are un nou presedinte. Senatorul liberal Daniel Zamfir a fost schimbat joi de la sefia Comisiei economice, cu 16 voturi pentru si opt impotriva, in locul sau...

- "(...)Eu nu am acceptat niciodata abuzurile și nu le voi accepta. Eu cred ca abuzurile de orice fel trebuie condamnate. Tot imi spuneți ca cineva ma da afara din partid. Nu ma da domle' nimeni afara din partid. A spus ca 'ne desparțim', dar eu nu plec ! Ințelegeți? Nu plec. S-a invocat ca am deviat…

- Matteo Salvini, liderul partidului italian de extrema-dreapta Liga Nordului, a intrat intr-o disputa cu aliatul sau politic, fostul premier Silvio Berlusconi, privind politicile protectioniste ale presedintelui SUA, Donald Trump, Salvini sustinand ideea sanctionarii firmelor care se muta in Romania.

- Ludovic Orban este suparat pe Dan Zamfir, senator PNL, și spune ca "sunt proiecte asumate de partid care parcurg o procedura interna de vot și avizare și cele inițiate individual de parlamentari". "Acest proiect nu este susținut de PNL, dar nu pot restrânge…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Gorj, Ion Calinoiu, si-ar dori o revenire in PSD, insa nu este dorit de seful partidului Liviu Dragnea. Calinoiu este atent la ce seintampla in PSD si a laudat-o pe pagina de socializare pe Viorica Dancila, premierul desemnat. Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru,…

- Guvernul nu e o instituție a partidului, Viorica Dancila nu trebuie folosita ca țap ispașitor, in condițiile in care nu va fi lasata sa conduca guvernul. Sunt declarațiile fostului premier Adrian Nastase, facute la un eveniment cultural.

- „Trebuie sa fim constienti ca aceste crize nu fac deloc bine tarii in primul rand, romanilor si, bineinteles, nici noua, ca partid, nu ne fac bine. Si este de evidenta faptul ca trebuie sa ne luam acum masuri asiguratorii sa nu se mai repete astfel de momente peste cateva luni", a declarat primarul…

- ”Cauza? Este foarte limpede ca anul viitor se apropie un tur de alegeri foarte important, este clar ca nu ii convine presedintelui ca un partid asa puternic cum este PSD-ul sa fie undeva la 45 – 46%. Este foarte clar ca se incearca cumva, probabil din afara sau dinauntru, destabilizarea partidului.…

- "Dincolo de orice speculații nedorite de presa, TSD este una dintre vocile care susține in primul rand continuarea seriei reformelor și punerea in aplicare a masurilor Programului de Guvernare. Tinerii social-democrați aradeni se declara solidari cu actuala conducere a partidului și președintele…

- Presedintele PSD Alba, deputatul Ioan Dîrzu, a lasat sa se înțeleaga ca președintele Klaus Iohannis ar fi vinovat pentru tensiunile din PSD. "Cauza? Este foarte limpede ca anul viitor se apropie un tur de alegeri foarte important, este clar ca nu îi convine presedintelui…

- Presedintele PSD Alba, deputatul Ioan Dirzu, arunca o ipoteza soc privind tensiunile din interiorul PSD sustinand ca acestea ar fi provocate de presedintele Klaus Iohannis si ar fi intretinute din exteriorul formatiunii politice sau chiar din afara tarii pentru destabilizarea partidului de guvernamant.…

