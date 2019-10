Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, transmite reprezentantilor din Opozitie ca motiunea de cenzura nu va trece, el sustinand ca este mult mai usor sa strangi semnaturi decat sa convingi parlamentari sa fie in sala si sa voteze. "Motiunea nu trece! In urmatoarele zile vom asista cum opozitia…

- "DESPRE DEZERTARE Azi, președintele ALDE, dl Tariceanu, anunța cațiva colegi de la Brașov, ca-i invita, undercover așa, la o bere sa discute despre dezertarea mea prin afilierea la grupul PSD din Senat. Dincolo de faptul ca nu mi se pare deloc mai dezonorant sa te afiliezi grupului PSD decat…

- "Noi, cei din ALDE, avem convingerea ca deja s-a batut palma pe fuziunea cu partidul lui Victor Ponta. Pe noi nu ne-a anunțat nimeni despre decizia asta. Domnul Tariceanu a postat pe Facebook, pe data de 7 august, domnia sa la masa cu Victor Ponta și domnul Mocioalca de la PRO Romania, in care anunța…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a explicat la TVR 1, la emisiunea ”Romania 9” felul in care Calin Popescu Tariceanu a aruncat partidul in mainile lui Victor Ponta. Zamfir susține ca decizia nu a fost discutata in partid, ci a venit sub forma unui dictat.Citește și: Lovitura pentru polițiști!…

- "Asta-i buna! Ne cearta Ponta ca am stat prea mult la guvernare! El care a umblat disperat sa intre pe usa din dos in Guvern, folosindu-se de Calin Popescu Tariceanu! Aflu acum de la colegi ca el negocia cu PSD, pe la spate , sa ia patru ministere iar ALDE sa ramana cu doua. Asta-i Șarpele Mamba…

- Liderul senatorilor ALDE, Daniel Zamfir, spune ca nu înțelege "trecerea brusca pe care ALDE a savârșit-o în doar o saptamâna de la a încerca sa dea un suflu nou guvernarii, la ieșirea de la guvernare și îndreptarea catre o șocanta fuziune cu Ponta-Tudose-și-un-limbric".…

- Premierul Viorica Dancila asigura, printr-un mesaj postat pe Facebook, ca "PSD va merge inainte cu guvernarea", precizand ca ii va avea alaturi pe toti cei din ALDE si Pro Romania "care inteleg ca fuga de responsabilitate si lasitatea nu vor duce niciodata Romania mai departe". Anunțul vine inaintea…

- "PSD va merge inainte cu guvernarea tarii si alaturi de noi vor veni toti cei din ALDE si Pro Romania care au curajul de a-si asuma acest proces, care inteleg ca fuga de responsabilitate si lasitatea nu vor duce niciodata Romania mai departe. Dincolo de obiectivele si calculele electorale ale unui…