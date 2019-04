Daniel Zamfir - Ludovic Orban, scandal. ”Cât de jalnic poți să fii. Nou scuipat pe obrazul celor care au suferit” ”CAT DE JALNIC POTI FI, LUDOVICE... Am auzit de la un vicepreședinte al PNL ca familia d-lui Orban a suferit de pe urma regimului comunist. Nu știu daca o face din necunoaștere, din slugarnicie sau mai degraba așa le-a spus Orban . Eu sunt de principiu ca nu trebuie sa raspunda copiii pentru faptele parinților, dar asta e prea mult. La Brașov, Ludovicul are multi scheleți in dulapul familiei sale. Repet, nu e vina lui ca e baiatul lu' tata sau nepotul unchiului. Dar sa auzim ca au fost disidenti e un nou scuipat pe obrazul celor care chiar au suferit de pe urma comunismului. Apropo,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

