- Europarlamentarul Traian Basescu l-a ironizat, vineri, la TVR 1, pe ministrul propus al Dezvoltarii Regionale, Ion Stefan, care detine o casa de peste 900 de metri patrati, fostul sef al statului spunand: „A vrut sa faca mall si i-a iesit casa”.Citește și: Daniel Zamfir iese la rampa! ‘Sunt…

- Traian Basescu a afirmat, vineri seara, intr-o emisiune a TVR 1, ca Ion Stefan, propus de PNL pentru functia de ministru al Dezvoltarii, "nu e un prost" si a facut avere facand exclusiv afaceri in mediul privat. Basescu l-a ironizat, insa, pentru casa de peste 900 de metri patrati pe care o are,…

- Fostul secretar general al PSD Codrin Ștefanescu lanseaza acuzații dure la adresa mai multor miniștri ai Guvernului Orban.„Unul are un casoi prea mare pentru leafa lui cea mica, unul e anchetat de colegii sai medici, unul e incompatibil, unul apare in poze cu dubiosi, unul a fost dat afara…

- "S-a trezit tarziu...", a scris Daniel Zamfir pe Facebook, dupa ce Calin Popescu Tariceanu a declarat, la Sibiu, ca celor din Pro Romania "li s-a facut dor de PSD". "Cu Pro Romania colaboram ca sa-l sustinem pe Diaconu. Avem un proiect comun cu Diaconu, fara indoiala, nu impartasim aceeasi…

- Alexandru Cumpanașu, candidatul independent la prezidențiale, a lansat din nou, pe Facebook, un atac la adresa celor care se folosesc de numele nepoatei sale, Alexandra, in emisiuni TV, și a anunțat ca va depune plangere penala la SIIJ, pe numele procurorilor din cazul Caracal.Citește și: Atenție!…

- Senatorul ALDE, Daniel Zamfir, susține ca președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a avut o schimbare radicala in ultima luna și sugereaza ca a fost forțat din alte zone sa faca aceste mișcari. Zamfir a declarat ca Tariceanu a avut intalniri pe ascuns cu Ludovic Orban și Raluca Turcan, de la PNL.Citește…

- Presedintele PRO Romania, deputatul Victor Ponta, sustine ca "atacurile personale" la adresa lui, lansate de pe pagina de Facebook a premierului, "sunt copiate din discursurile anterioare ale lui Dragnea si Codrin", adica "nimic nou, nimic serios". "Nu doresc si nu cred ca ar fi intelept…

