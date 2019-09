Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul ALDE - Daniel Zamfir susține ca președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a avut o schimbare radicala în ultima luna și sugereaza ca a fost forțat sa faca aceste mișcari.

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a explicat la TVR 1, la emisiunea ”Romania 9” felul in care Calin Popescu Tariceanu a aruncat partidul in mainile lui Victor Ponta. Zamfir susține ca decizia nu a fost discutata in partid, ci a venit sub forma unui dictat.Citește și: Lovitura pentru polițiști!…

- Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituționala cu excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, invocand in principal trei motive : 1. Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019 contravine art. 115 alin. (4) din Constituție,…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a sesizat miercuri Curtea Constituționala cu privire la Ordonanța de urgența a Guvernului pe Codul Administrativ, potrivit unui comunicat de presa transmis de instituție. Redam comunicatul Avocatului Poporului: "Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituționala cu…

- UPDATE: Membrii Biroului Permanent, cu exceptia lui Paul Stanescu, au votat ca Viorica Dancila sa fie candidatul PSD la prezidentiale. Acum votul urmeaza sa fie validat si in CEX-ul PSD. UPDATE: Premierul Viorica Dancila este o solutie pentru alegerile prezidentiale, a declarat, marti, presedintele…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, spune ca cea mai buna solutie la alegerile prezidentiale este un candidat unic din partea PSD - ALDE - PRO Romania. "Cu domnul Ponta am evaluat variantele pe care le avem la dispozitie pentru alegerile prezidentiale. Confirm ceea ce a spus domnia sa in…

- Ministrul Economiei, Nicolae Badalau, a anuntat, vineri, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca s-a decis sustinerea lui Mugur Isarescu pentru obtinerea unui nou mandat de guvernator al BNR. ”Nu a fost nimic tensionat, decât că este normal ca în partid să se discute…