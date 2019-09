Daniel Zamfir îl anunță pe Călin Popescu Tăriceanu pe Facebook: DEZERTEZ! "DESPRE DEZERTARE Azi, președintele ALDE, dl Tariceanu, anunța cațiva colegi de la Brașov, ca-i invita, undercover așa, la o bere sa discute despre dezertarea mea prin afilierea la grupul PSD din Senat. Dincolo de faptul ca nu mi se pare deloc mai dezonorant sa te afiliezi grupului PSD decat grupului Pro Romania, ceea ce au facut colegii de la Camera Deputaților ramane pe fond discuția despre dezertarea mea. Chiar va simtiti confortabil, dle presedinte, cu subiectul asta? Eu ma simt extrem de confortabil ca nu i-am tradat niciodata pe cei care m-au trimis in Parlament. Mi-a cerut… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

