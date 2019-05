Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor catalogheaza drept speculații informațiile care au aparut in spațiul public conform carora Guvernul a ramas fara bani pentru plata salariilor și pensiilor . Oficialii instituției susțin ca in acest an, prin Legea bugetului de stat nr.50/2019, au fost asigurate sumele necesare plații…

- Daniel Zamfir, presedintele Comisiei Economice din Senat, il avertizeaza marți, pe Facebook, pe senatorul PNL Florin Cițu ca legea il obliga sa se prezinte la audierile din Comisia Economica a Senatului și așa cum a procedat in cazul audierii lui Mugur Isarescu „vom merge pana la capat”. Avertismentul…

- Sedinta de Guvern de luni a fost amanata cu o zi, dupa ce Ordonanta de Urgenta privind plafoanele, necesara pentru aplicarea bugetului de stat pe 2019, nu a primit avizul Consiliului Economic si Social. Potrivit Executivului, intrunirea Guvernului va avea loc, cel mai probabil, marti, de la ora 14,00.…

- Rareș Bogdan iese la rampa dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea a susținut azi, la Calarași, ca realizatorul Tv este impins de șeful SRI, Eduard Hellvig, și Klaus Iohannis in PNL pentru a prelua acest partid.„Ii este extrem de frica ca intru si il calc in picioare si pe terenul lui! De ce iti…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat un nou atac extrem de dur la adresa PSD, din cauza Legii bugetului pentru anul 2019. Iohannis a explicat ca acest buget este unul ”al rușinii naționale” și a fost conceput pentru a servi interesele unui grup restrans de oameni.”In ceea ce privește Legea…

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a lansat, joi, o ipoteza in cazul proiectului de lege depus de Liviu Dragnea si Serban Nicolae la Parlament, prin care se impune BNR repatrierea intregii rezerve de aur a Romaniei, aflata in prezent la Banca Angliei. "Oare se pregateste instalarea unei…

- Costurile de finantare ale datoriei publice au crescut de la mijlocul lui 2017, iar nivelul datoriei ca procent din PIB ar urma sa urce gradual, ducand la riscuri de sustenabilitate a datoriei pe termen mediu, se arata in raportul de tara dedicat Romaniei din analiza "Semestrul european - pachetul de…

- Scandalul ROBOR continua in Parlament! Senatorul liberal Florin Cițu anunța marți, pe Facebook, ca astazi va cere sancționarea ALDE. Anunțul vine in contextul in care Biroul Permanent al Senatului va discuta și vota sesizarea acestuia impotriva lui Daniel Zamfir.'Onorabilul Liviu Dragnea',…