Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, sentinta definitiva in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa. Tariceanu a fost acuzat de procurorii DNA ca a mintit in declaratiile date ca martor in dosarul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, luni, pentru 22 aprilie, pronuntarea sentintei in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa. Pe 22 mai 2018, un complet de la Instanta suprema format din trei judecatori a…

- Un procuror de la DNA le-a solicitat luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie rejudecarea dosarului in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa. Pe 22 mai 2018, un complet de la Instanta suprema…

- Un procuror de la DNA le a solicitat luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie rejudecarea dosarului in care presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa, informeaza Agerpres.roPe 22 mai 2018, un complet de la Instanta…

- Liderul ALDE și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost huiduit la intrarea in Inalta Curte de Casație și Justiție, anunța Romania TV.Calin Popescu Tariceanu s-a prezentat, luni, la instanța suprema, unde se judeca un nou termen in apel in dosarul in care președintele Senatului…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ia in discuție luni un nou termen al apelului in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa. Calin Popescu-Tariceanu a transmis prin avocat ca nu doreste sa fie audiat in sala de judecata,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat luni, pentru 25 martie, judecarea apelului DNA in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa, conform agerpres.ro Tariceanu nu a fost prezent la proces si a transmis…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat luni, pentru 25 martie, judecarea apelului DNA in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa. Tariceanu nu a fost prezent la proces si a transmis prin avocatul sau ca nu doreste…