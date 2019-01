Daniel Zamfir: Gata, s-a terminat! Adevărul despre ROBOR Daniel Zamfir a decis sa dea carțile pe fața despre ROBOR. Senatorul ALDE va spune cine și cum manevra dobanzile ce au afectat și afecteaza milioane de oameni cu credite la banci. ”GATA! S-A TERMINAT! Duminica veti afla adevarul despre ROBOR! Veti vedea cine și cum "aranja" dobanzile care afecteaza creditele a milioane de romani! Nume grele implicate in marea invarteala care a saracit milioane de romani!” anunța Daniel Zamfir. El va face o conferința de presa, duminica, la sediul ALDE, de la ora 11:00, ce va fi transmisa LIVE pe Facebook, unde va spune tot. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

