Stiri pe aceeasi tema

- Mama lui Dany, tanarul de 25 de ani, mort in accidental provocat de Mario Iorgulescu, susține ca fiul lui Gino Iorgulescu se afla sub influența stupefiantelor atunci cand a provocat accidentul „Acest baiat mi-a ucis copilul. S-a dat jos din mașina, a cazut in genunchi și l-au ridicat doi baieți. Baiatul…

- In ultima perioada, Nelu Ploieșteanu a trecut prin momente grele. Dupa ce fiul lui, Mihaița, a murit, ginerele a avut probleme cu legea. Recent, mascații au dat buzna in casa artistului. Celebrul artist ar fi ajuns in aceasta situație dupa ce ginerele sau ar fi șantajat un dezvoltator imobiliar de origine…

- Noul antrenor al “Șepcilor roșii” a vorbit despre ambițiile sale, noua poziție pe care o va ocupa, lotul echipei, dar și despre staff, intr-un amplu interviu acordat site-ului oficial al formației clujene.

- "Colegii au luat hotararea de a renunta la continuarea guvernarii alaturi de PSD. Nu este o decizie usoara, insa guvernarea nu poate ramane in reperele defensive de pana acum", a declarat Calin Popescu Tariceanu. _______________________________________________________________________________________________…

- Horia Brenciu, noul jurat de la „Vocea Romaniei” a vorbit despre soție și viața alaturi de cei patru copii: Andreea, Maria, Mina și Toma. Artistul a facut declarații și despre al cincilea membru al familiei. „Deocamdata nu am inceput nimic. Și Toma „a venit la noi fara sa cautam neaparat un copil. Dumnezeu…

- "Îi doresc din toata inima mea și din tot sufletul, eu cred și sper ca fata mea traiește. Noi nu credem deloc ca Alexandra nu traiește", sunt cuvintele cu care Ioan Maceșan a încheiat primul interviu în fața televiziunilor,

- Ionuț Negoița, finanțatorul lui Dinamo, a anunțat marți la GSP LIVE ca in aproximativ o luna, iar favorit sa preia clubul este omul de afaceri Claudiu Florica. Așa cum Gazeta Sporturilor a anunțat inca din iunie, Claudiu Florica este in pole-position pentru a cumpara Dinamo. Acesta a dat azi detalii…

- Comisia a dat raport favorabil proiectului. "Principiul ramane ca la inceputul oricarui mandat se redepune o declaratie chiar daca ai decizii (n.r. - ca nu ai colaborat cu Securitatea). La intrarea intr-un nou mandat se depune din nou declaratie si poti fi verificat la cerere (n.r. - ca nu…