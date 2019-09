Stiri pe aceeasi tema

- "Știm dificultațile prin care trece partidul, suntem conștienți de potențialul oamenilor care muncesc la Brașov și de rolul pe care trebuie sa il avem in plan politic. Dar in egala masura luptam sa atingem niște obiective. Sunt puține lucruri care ne unesc și la care ținem enorm. Lupta impotriva…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, vrea sa se intalneasca cu membrii de partid din județul Brașov pentru excluderea senatorului Daniel Zamfir. „Stimati colegi, Doresc sa va invit, impreuna cu dl. secretar general ALDE, Daniel Chitoiu, la o discutie referitoare la situatia din organizatii dupa…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat miercuri in plenul Senatului ca Teodor Melescanu nu mai este membru al acestui partid, grupul senatorial se desfiinteaza si "se configureaza" un grup mixt. "Urmare a alegerii domnului Melescanu in functia de presedinte al Senatului, in baza deciziei statutare…

- Președintele ALDE Brașov, senatorul Daniel Zamfir, este consternat de decizia formațiunii de a ieși de la guvernare și de a se alia cu partidul condus de Victor Ponta. „Nu am reusit si nu reusesc sa inteleg resorturile acestei decizii la care nu am fost parte, nu doar pentru ca am fost plecat o saptamana…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, le-a cerut colegilor sai de partid, intr-un mesaj pe WhatsApp, sa fie pregatiti sa participe saptamana viitoare la sedinte ale structurilor de conducere ale formatiunii, in care sa se aprobe constituirea aliantei politice ALDE – PRO Romania si a aliantei…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a transmis un mesaj intern catre colegii din ALDE și i-a anunțat ca in ședința de saptamana viitoare le va propune un parteneriat politic cu cei de la Pro Romania. In mesajul sau, Tariceanu le-a spus celor din ALDE ca el este favorabil unei astfel de decizii…

- Presedintele PSD Viorica Dancila a iesit, joi, intr-un interviu la DcNews, cu declaratia ca isi va asuma candidatura la prezidentiale, in cazul in care partidul ii va cere acest lucru. Este o schimbare totala de discurs, dupa ce, pana acum, aceasta afirma ca nu ia in calcul candidatura si, mai mult,…

- Președintele PSD, Viorica Dancila a anunțat, luni, ca PSD-ALDE va depune o inițiativa pentru revizuirea Constituției, în sensul transpunerii celor doua întrebari la referendum. Mai mult, Dancila a lasat sa se înțeleaga ca în proiect vor mai fi introduse și alte modificari. Surse…