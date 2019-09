Daniel Zamfir: Eram în PNL. Ni se spunea să zicem, la TV, un anumit lucru despre Dacian Cioloș „Domnul Cioloș vorbește, in continuare, de alegeri anticipate in mod intenționat ca sa vanda iluzii. In mod concret, pe actuala Constituție, in acest momente, alegerile anticipate sunt imposibil de facut. Nu se pot face alegeri anticipate! Sa vorbeasca domnul Cioloș despre lucrurile din aceasta guvernare... e deja... nu mai zic revoltator. Se pune intr-o situație ridicola. Un prim-ministru care are cred cele mai proaste rezultate posibile in materie de... orice. Daca mie imi spune cineva o masura buna luata in guvernarea Cioloș, eu sunt dispus sa accept lucrul acesta", a spus, luni seara,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

