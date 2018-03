Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Ciuhulescu traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața. La doar cateva luni de la divorț, aceasta a anunțat ca este insarcinata cu noul sau iubit, Silviu Bulugioiu , fostul presedinte al Comisiei de Off-Road din cadrul Federatiei de Automobilism, actualmente presedintele Clubului…

- Va reamintim ca, la finele saptamanii trecute, un proiect de lege inițiat de un deputat USR a trecut de votul Senatului. Daca legea va fi aprobata și in Camera Deputaților, romanii nu vor mai avea voie sa creeze zgomote mai mari de 35 de decibeli, zgomote masurate in locuințele vecinilor, intre orele…

- In contextul in care secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a spus ca Daniel Zamfir este unul dintre liberalii cu care se poate lucra, purtatorul de cuvant al PNL a replicat: "Toata lumea vede ca va ințelegeți foarte bine...". Daniel Zamfir a facut un scurt comentariu dupa aluzia lui…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut ca nu a auzit protestele care au avut loc sambata la Sala Palatului, in paralel cu Congresul extraordinar al PSD. El a precizat ca a fost tot timpul in sala și ca el a venit la Congres pentru cei 4.000 de delegați ai partidului. “Nu am vazut protestele, nici…

- Una dintre legile importante pentru Romania a fost adoptata de Camera Deputaților in ședința sa de miercuri, 7 martie. Este vorba de legea privind constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere. „Am fost desemnat raportor al Comisiei de Industrii pentru dezbaterea…

- „Serviciul Independent pentru Protectie si Anticoruptie (SIPA) a fost folosit pentru urmarirea magistratilor si intimidarea lor”, a sustinut istoricul Marius Oprea la audierile din cadrul Comisiei SIPA. Senatorul clujean Mihai Gotiu a postat pe Facebook principalele declaratii ale istoricului.

- Președintele PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu, iși exprima increderea fața de implementarea unui sistem modern de avertizare a populației in caz de pericol. Intr-o postare pe Facebook, fostul vicepremier vorbește despre oportunitatea unui astfel de sistem, folosind drept exemplu ninsorile din ultimele…

- Membrii ai aceluiași partid, senatorii PNL Florin Cițu și Daniel Zamfir au schimbat replici acide pe Facebook. Conflictul a izbucnit de la divergențele de opinie cu privire la BNR. Florin Cițu a distribuit pe pagina lui de Facebook un articol despre hotararea judecatoreasca luata luni de Judecatoria…

- Catalin Drula, deputat USR si presedinte al Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din Camera Deputatilor, a explicat, intr-un mesaj pe Facebook, faptul ca un proiect privind cartea electronica de identitate, cunoscuta ca „buletinul cu cip“, desi e sustinut de Guvern si de trei ministere,…

- Senatul a adoptat Legea privind plafonarea dobanzilor la credite, propunere a liberalului Daniel Zamfir. Legea a fost adoptata cu 73 de voturi pentru, 8 abțineri și 18 impotriva. PNL a decis sa nu susțina acest demers. Proiectul merge la Camera Deputaților, for decizional. Presedintele PNL, Ludovic…

- ”In momentul acesta, aceasta lege a fost votata in Senatul Romaniei de catre Comisiile reunite juridica, buget-finanțe și economica. Luni intra in plenul Senatului, dupa care iși urmeaza parcursul legislativ la Camera Deputaților. Eu sper ca intr-o luna jumate aceasta lege sa ajunga la promulgare,…

- Raportul, obtinut de adevarul.ro, are 181 de pagini iar componenta Comisiei a fost alcatuita din 9 parlamentari PSD, 3 de la PNL, si cate unul de la ALDE, USR, UDMR si PMP. Prin vot unanim, Biroul comisiei parlamentare de ancheta a fost format din presedintele Iulian Iancu (PSD), vice-presedintele Daniel…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedintele comisiei de cultura din Camera Deputatilor, l-a criticat pe George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, ca "doarme in papuci" si i-a cerut sa se implice si sa protejeze oamenii de cultura, facand referire la formularul 600 si la lipsa de reactie…

- Rodin Traicu, fostul director general al Regiei Autonome pentru Activitați Nucleare, aflata in faliment, a fost audiat marți, 6 februarie 2018, de deputații Comisiei de Industrii și Servicii din Camera Deputaților. Chemat pentru a susține un proiect legislativ, Traicu a intarziat foarte mult, a inceput…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, in contextul in care Daniel Zamfir l-a acuzat ca a "inrosit telefoanele" pentru a-l inlatura de la sefia Comisiei economice, ca il felicita pe Florin Citu pentru alegerea in aceasta functie, afirmand ca acesta l-a invins la Congres pe Viorel Catarama,…

- "Solidar, dincolo de partide! Solidar cu demnitatea, curajul și lupta pentru principii. Solidar cu cei care merg in linia intai in lupta cu bancile, cu marile corporații, in interesul cetațeanului. Și nu in ultimul rand, solidar cu cei care ii expun pe politruci. Zamfir e om politic. Ludovic Orban…

- "Tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi, mai ales dupa ce s-a intamplat in grupul PNL de la Senat (la deputati inca a fost parfum), si inca nu il gasesc. Am auzit astazi ca nu se voteaza oamenii dupa competente, ci e vot politic. Adica, votul politic nu ia in considerare competenta, ci preferinta…

- Senatorul liberal Daniel Zamfir, care a fost schimbat joi de la sefia Comisiei economice, a facut dezvaluiri incendiare in emisiunea „Romania 9”, de la TVR 1. La consultarile de la Palatul Cotroceni, inaintea deciziei de desemnarea Vioricai Dancila, PNL și USR nu au venit cu propuneri de premier.…

- Senatorul liberal Daniel Zamfir a fost schimbat joi de la sefia Comisiei economice, cu 16 voturi pentru si opt impotriva, in locul sau fiind desemnat Florin Citu. „E vorba de un lucru: ai o activitate foarte buna, ne mandrim cu activitatea ta de la Comisia economica, dar pleaca acasa. Colegii au apreciat…

- "Florin Cițu este un fel de Chichirau, dar mai lent. Chichirau este cu efervescența. Nu este nicio diferența intre discursurile celor doi, Chichirau și Cițu, doar ca - așa cum va spuneam - domnul acesta este mult mai lent. L-am auzit spunand niște aberații... fiind atat de convins de ele... Doamne…

- In acest context, senatorul Daniel Zamfir a spus ce erau invațați comunicatorii PNL sa spuna atunci cand merg in platourile televiziunilor in legatura cu președintele Klaus Iohannis. "PNL este condus de Ludovic Orban și de Ionel Danca, dar este o problema aici. Ionel Danca a dat un comunicat…

- La propunerea grupului PNL, Comisia economica are un nou presedinte. Senatorul liberal Daniel Zamfir a fost schimbat joi de la sefia Comisiei economice, cu 16 voturi pentru si opt impotriva, in locul sau...

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a pierdut sefia Comisiei economice din Senat, dupa ce Florin Citu a primit 16 voturi „pentru”, cu 8 mai multe decat acesta. Zamfir este in conflict cu șeful PNL, Liviu Dragnea. Ludovice, Ludovice…Nu te lasi de metehnele care te-au „consacrat” in PNL… Dupa ce, in mod rusinos,…

- "E vorba de un lucru: ai o activitate foarte buna, ne mandrim cu activitatea ta de la Comisia economica, dar pleaca acasa. Colegii au apreciat cu totii, chiar le-am cerut inainte de vot, le-am depus un raport de activitate de la comisie, cu totii mi-au spus chiar cuvinte elogioase la adresa activitatii…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a fost inlocuit la sefia Comisei economice din Senat cu Florin Cițu, in sedinta grupului senatorial al liberalilor de joi. Zamfir este intr-un conflict deschis cu presedintele partidului, Ludovic Orban, si a scris de miercuri ca acesta incearca sa il dea jos din functia de…

- Senatorul liberal Daniel Zamfir a fost schimbat de PNL de la conducerea Comisiei economice a Senatului. In locul sau a fost votat Florin Cițu. Informația a venit prima data pe surse de la avocatul Gheorghe Piperea, iar astazi a venit și confirmarea oficiala, odata cu votul pentru noua sesiune…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir a postat pe pagina sa de Facebook un text în care lanseaza mai multe acuzații al adresa PNL. Astfel, acesta spune ca Orban face demersuri pentru a-l schimba de la șefia Comisiei Economice din Senat.

- Daniel Zamfir, atac dur la adresa lui Ludovic Orban: ”Ludovice, Ludovice…Nu te lași de metehnele care te-au „consacrat” in PNL…”, a scris miercuri, pe pagina de Facebook, senatorul PNL, care il acuza pe liderul liberalilor ca ”inroșește telefoanele pentru a le cere colegilor sa il schimbe din comisia…

- Presedintele Filialei Constanta a Partidului National Liberal, deputatul Bogdan Hutuca, vicepresedinte al Comisiei pentru Buget si Finante din Camera Deputatilor, considera ca guvernarea PSD ALDE s a transformat intr un bazar al minciunilor si al populismului, punand pe masa romanilor doar iluzii si…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat joi, intr-un interviu pentru ziare.com, ca senatorul liberal Daniel Zamfir ar urma sa fie exclus din partid daca "va continua pe linia" unor "atitudini neconforme cu deciziile partidului", referindu-se la proiectul de lege prin care Zamfir propune limitarea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca, prin moartea istoricului Neagu Djuvara, România a pierdut una dintre cele mai mari valori, un reper de moralitate si de civism. „România a pierdut astazi una dintre cele mai mari valori! Un intelectual desavârsit, Neagu Djuvara…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a lansat un mesaj public catre senatorul PNL, Daniel Zamfir, din cauza inițiativei privitoare la plafonarea dobanzilor. Orban a spus ca PNL nu susține acest proiect, iar daca Daniel Zamfir continua pe aceasta linie, drumurile se vor desparți. Citește și: SURSE…

- Verestoy Attila a incetat din viața la Viena. Acesta avea probleme pulmonare și a murit de cancer. Verestoy Attila, parlamentar UDMR, a incetat din viața miercuri, 24 ianuarie 2017 . Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook. Potrivit fostului presedinte al UDMR, Marko…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune, intr-un mesaj postat miercuri pe pagina sa de Facebook, ca a aflat cu tristete vestea privind moartea senatorului UDMR Verestoy Attila. "Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea in neființa a lui Verestoy Attila! A fost unul din parlamentarii cu cea mai indelungata…

- „Ne gandim la posibilitatea ca persoanele vizate sa nu mai depuna Declaratia 600 si plata sa se faca pe baza de CNP (n.n.- Cod Numeric Personal)”, a spus Ionut Misa, intrebat cum va rezolva problemele legate de depunerea Formularului 600. Ionut Misa participa la o audiere, la Comisia Economica a Senatului,…

- Formularul 600. Misa: plata sa se faca pe baza de CNP Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, la Senat, ca regimul declararii veniturilor din activitati independente ar putea fi schimbat astfel incat sa nu mai fie necesara depunerea Declaratiei (Formularului) 600, iar plata contributiilor…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, are o discutie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, inainte de audierea din Comisia Economica a Senatului, in care va da explicatii in legatura cu Formularul 600. "D-le ministru Misa, D-na presedinte ANAF, Mirela Calugareanu, STOPATI DE URGENTA EFECTELE…

- Ex-presedintele si actualul sef al PMP, Traian Basescu, il critica virulent, printr-un mesaj postat pe Facebook, pe presedintele Iohannis, dupa ce acesta a acceptat nominalizarea PSD a Vioricai Dancila pentru functia de premier, spunand ca a seful statului a dat “constient Guvernul Romaniei pe mana…

- Hunor, la Turda: Speram ca nu vom flutura langa drapeluri; 2018 este si va fi un an dificil Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sambata la Turda ca minoritatea maghiara din Transilvania lupta pentru apararea identitații si pentru dreptul de a-si decide viitorul, sperand ca membrii comunitatii…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a fost audiat in calitate de martor la DIICOT, in dosarul chirurgului Mihai Lucan. Informatia a fost confirmata de demnitar pe contul sau de Facebook. Initial, Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit…

- Este din nou doliu in Partidul Național Liberal. Președintele organizației județe Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, anunța trecerea la cele veșnice a Minodorei Susana Luca, primar al Comunei Baișoara. „In numele meu și al tuturor colegilor din PNL Cluj, imi exprim intregul regret fața de…

- Vineri, 29 decembrie 2017, liberalii valceni s-au deplasat in numar mare la Horezu pentru a participa la comemorarea a 84 de ani de la trecerea in nefiinta a marelui om de stat, I. Gh. Duca. Eveniment de traditie pentru PNL Valcea, comemorarea lui I. Gh. Duca la Horezu, la finele fiecarui an, reprezinta…

- Senatorul PSD, Eugen Teodorovici, a anunțat, sambata, ca va face o solicitare catre președintele Comisiei de control al SRI, Claudiu Manda, liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, și președintele social-democrat, Liviu Dragnea, pentru a cere acțiuni cu privire la interceptarile pe care SRI le-a facut…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai. "Romania nu este monarhie, ci republica. Palatul Elisabeta trebuie…

- Senatorii au decis, miercuri, sa amane dezbaterea proiectului de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii pentru a putea participa la sedinta plenului reunit. La sedinta comuna din Parlament este dezbatut bugetul pentru anul 2018. Senatul a decis…

- Plenul si-a insusit raportul Comisiei juridice a Senatului, care a eliminat un amendament adoptat de deputati si a reformulat un altul la proiectul pentru care Camera Deputatilor s-a exprimat in urma cu o saptamana in calitate de prim for legislativ sesizat. Articolul reformulat prevede ca…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir acuza BNR ca ar vrea „sa acopere ilegalitațile din trecut printr-un proiect de lege depus saptamana trecuta in Parlament”. „Luni, la ora 11, la sala Comisiei economice a Senatului, intr-o conferința de presa extraordinara, alaturi de Ion Țiriac, Ilie Nastase, Simona Halep,…