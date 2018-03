Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul liberal Daniel Zamfir, aflat in conflict cu liderul PNL Ludovic Orban, negociaza cu Calin Popescu Tariceanu trecerea la ALDE, au declarat pentru „Adevarul“ surse politice. Zamfir i-a promis liderului ALDE ca va pleca din PNL insotit de inca cinci parlamentari, sustin sursele citate. De partea…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir, fost presedinte al Comisiei economice din Senat si initiatorul legii pentru plafonarea dobanzilor la creditele bancare, ar urma sa paraseasca formatiunea liberala pentru a se alatura grupului ALDE, au declarat surse politice pentru News.ro.In luna ianuarie a acestui…

- O informație de ultima ora zguduie din temelii opinia publica. Se pare ca regretatul Andrei Gheorghe nu se afla in propria casa atunci cand a murit. Informația a fost relatata și argumentata de postul de televiziune Realitatea TV. Conform sursei citate, Andrei Gheorghe se afla in casa unei vecine, intr-adevar,…

- In timp ce Sebastian Ghița facea dezvaluirile mult-anunțate, celebrul general Dumitru Iliescu, fostul comandant al SPP, intervenea pe Facebook in scandalul provocat de dezvaluirile lui Liviu Dragnea. "SPUNE ADEVARUL LIVIU DRAGNEA DESPRE IMPLICAREA SRI IN VIATA POLITICA??? Nu mi-am propus sa vin in…

- Iulian Iancu, presedintele Comisiei de industrii, a spus: "Nu am mai avut niciodata o situatie atat de incordata si conflictuala in aceasta comisie". Acesta a mai declarat ca Daniel Zamfir a avut curajul sa-si asume tot oprobriul tuturor celor care l-au transformat in tinta. Senatorul liberal…

- Presedintele Consiliului National al PSD, senatorul de Arad Mihai Fifor, si-a depus candidatura pentru functia de vicepresedinte al Regiunii Vest. In contextul alegerilor interne pentru cele 16 functii de vicepresedinti regionali, opt pentru femei si opt pentru barbati, ministrul Apararii Nationale…

- Deputatul PNL de Dambovita, Cezar Preda, si-a anuntat joi, intr-o conferinta de presa la Targoviste, retragerea din viata politica. Acesta a spus ca nu va mai candida pentru un nou mandat de parlamentar pentru ca va iesi la pensie.

- Intrebata daca va coopera cu democratii in cazul in care Vlad Plahotniuc se retrage din politica, liderul PAS, Maia Sandu, a declarat ca presedintele PDM nu are intentia de a se retrage de bunavoie din politica, pentru ca asta ar insemna „justitia sa-l ajunga din urma”.

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, susține ca in cercurile apropiate președintelui PNL, Ludovic Orban, se vorbește intens despre excluderea sa din partid, datorita faptului ca promoveaza o serie de legi care nu sunt pe placul conducerii. Citește și: SONDAJ - PSD se PRABUȘEȘTE: increderea in Liviu…

- ”Ceea ce imprimi mintii subconstiente este ceea ce mintea subconstienta universala iti va oferi la trezire.” Dr. Wayne W. Dyer Somnul este starea naturala a mintii subconstiente, care domina aproape 96% din viata pe care o avem cand suntem treji. Ult

- Ministrul Finantelor a lansat duminica seara un avertisment catre angajatii ANAF, afirmand ca nu va ezita sa-i dea afara pe cei care nu-si fac bine treaba, cu atat mai mult cu cat Declaratia unica va fi depusa pana la 15 iulie de aproape un milion de contribuabili.

- O alimentație sanatoasa și un regim constant de exerciții fizice sunt importante pentru sanatate, dar oamenii de știința cred ca secretul tinereții fara batrânețe consta în câteva lucruri mai puțin cunoscute.

- Informația este susținuta de mai multe surse politice consultate de Hotnews.ro, in ultimele zile. Potrivit acestora, nu este clar daca și Klaus Iohannis este interesat de aceasta poziție, dar e cert ca e susținut de oficiali europeni in acest sens. ”Daca Michel Barnier, negociatorul…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir are o reacție virulenta, dupa ce parlamentarii PNL au luat decizia de a nu susține proiectul sau de lege cu plafonarea dobanzilor. Orban susține ca Ludovic Orban și Florin Cițu au imbrațișat interesele bancilor și ale bancherilor, in dauna intereselor romanilor. Citește…

- Munir Mohammed, solicitant de azil in Regatul Unit, a fost condamnat joi la inchisoare pe viata, din care va executa minimum 14 ani, iar Rowaida El Hassan, pe care o cunoscuse prin intermediul unui site matrimonial pentru musulmani, la 12 ani de inchisoare, pentru intentia de a comite un atentat terorist.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, referitor la infiintarea Comisiei de ancheta a activitatii SPP, ca, atunci cand apar „informatii care prezinta o posibila imixtiune a unor institutii in viata politica, este normal sa ne ingrijoreze acest lucru si sa le analizam si sa…

- 'Plafonarea dobanzilor efective anuale, am stabilit si s-a votat ca dobanda pentru creditele ipotecare sa nu depaseasca de 2,5 ori dobanda de referinta a Bancii Nationale. Astazi dobanda BNR fiind de 2,25, asta inseamna ca dobanda maxima care poate fi perceputa pentru creditele ipotecare ajunge undeva…

- Dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a BNR, au decis, marți, senatorii din comisia economica. Senatorul PNL Daniel Zamfir, inițiatorul propunerii, a precizat, dupa ședința, ca in ceea ce priveste dobanda maxima care poate fi perceputa la creditele de consum,…

- Un pretendent republican la Casa Alba infrant, Mitt Romney si-a anuntat vineri candidatura la Senat, in noiembrie, lansandu-si astfel intoarcerea pe scena politica nationala, printr-un mesaj sfidator la adresa lui Donald Trump, oaia sa neagra, scrie AFP.

- Presedintele Consiliului de Administratie al FC Dinamo, Alexandru David, a declarat, miercuri, ca fundasul Ionut Nedelcearu va pleca in Rusia, la formatia Ufa, locul 6 in campionatul rus de fotbal."Politica nu e de a vinde absolut orice, politica pe care am anuntat-o este de a ne asigura stabilitatea…

- 1. Te face fericita. Intr-o relație, fericirea partenerului ar trebui sa fie egala cu fericirea ta și invers. Daca iubitul tau este fericit doar daca tu ești fericita, inseamna ca te iubește cu adevarat. Nu numai ca vrea sa te vada fericita, ci face și anumite gesturi de tandrețe, chiar…

- Era clar ca acest partid, care a fost de departe campion la populism, nu va avea o viața lunga, pentru ca minciunile, temelia pe care a fost construita aceasta formațiune politica, au ieșit la suprafața și au aratat adevarata fața a lui Renato Usatîi. Demisia primarului din Balți…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a anunțat luni ca a avut o intrevedere cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD), Angel Gurria, cu care a discutat despre posibilitatea ca Romania sa fie invitata sa adere la acest organism internațional, la sfarșitul lunii…

- Gotiu: Voi cere o suma prohibitiva in procesul cu Palada, sa nu se mai faca politica cu pumnul Senatorul USR, Mihai Gotiu, a fost vineri la Parchet sa dea o declaratie legata de plangerea penala impotriva sociologului Mirel Palada, adaugand ca va solicita o dauna prohibitiva la proces, pentru…

- Ion Craciunescu, fost vicepresedinte al PNL Gorj si consilier judetean in mandatul 2008 2012, s a stins din viata, informeaza igj.ro. Organizatia judeteana Gorj a Partidului National Liberal isi exprima profundul regret si transmite condoleante familiei indurerate. ...

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta detalii interesante oferite de presa britanica in legatura cu procesul de extradare al lui Alexander Adamescu din Marea Britanie.Hotnews: Alexander Adamescu i-a angajat pe fostul sef MI6, serviciu de informatii britanic, si un fost…

- Milioane de romani achita dobanzi halucinante, iar mulți dintre ei sunt executați silit de instituțiile financiare nebancare care beneficiaza de o legislație foarte favorabila. "Merg pana in panzele albe cu legile mele, indiferent ca nu le convine unora și altora. Ludovic Orban spune, pe la…

- Dupa ce in vara anului trecut și-a dat demisia din PNL Argeș, Olimpia Doru parea ca și-a luat ”la revedere” de la viața politica. Insa, nici nu a inceput bine anul ca fostul consilier județean a intrat intr-o noua formațiune politica. Este vorba despre cel mai nou partid: Romania Moderna și Demna, inființat…

- "Florin Cițu este un fel de Chichirau, dar mai lent. Chichirau este cu efervescența. Nu este nicio diferența intre discursurile celor doi, Chichirau și Cițu, doar ca - așa cum va spuneam - domnul acesta este mult mai lent. L-am auzit spunand niște aberații... fiind atat de convins de ele... Doamne…

- In acest context, senatorul Daniel Zamfir a spus ce erau invațați comunicatorii PNL sa spuna atunci cand merg in platourile televiziunilor in legatura cu președintele Klaus Iohannis. "PNL este condus de Ludovic Orban și de Ionel Danca, dar este o problema aici. Ionel Danca a dat un comunicat…

- La propunerea grupului PNL, Comisia economica are un nou presedinte. Senatorul liberal Daniel Zamfir a fost schimbat joi de la sefia Comisiei economice, cu 16 voturi pentru si opt impotriva, in locul sau...

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a fost inlocuit la sefia Comisei economice din Senat cu Florin Cițu, in sedinta grupului senatorial al liberalilor de joi. Zamfir este intr-un conflict deschis cu presedintele partidului, Ludovic Orban, si a scris de miercuri ca acesta incearca sa il dea jos din functia de…

- Senatorul liberal Daniel Zamfir a fost schimbat de PNL de la conducerea Comisiei economice a Senatului. In locul sau a fost votat Florin Cițu. Informația a venit prima data pe surse de la avocatul Gheorghe Piperea, iar astazi a venit și confirmarea oficiala, odata cu votul pentru noua sesiune…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir a postat pe pagina sa de Facebook un text în care lanseaza mai multe acuzații al adresa PNL. Astfel, acesta spune ca Orban face demersuri pentru a-l schimba de la șefia Comisiei Economice din Senat.

- BERBEC Viata e ca o competitie pentru tine si traiesti pentru provocari, scrie eva.ro. Daca nu e nimic de invins, care e scopul? Pentru tine, cu cat ai un trecut mai plin, cu atat e mai bine. Tu vrei cat mai multe obstacole, astfel incat sa poti invata lectii si sa evoluezi cat mai…

- ”Eu nu stiu ce este in mintea domnului Orban. Mi-e greu sa cred ca in PNL libertatea de exprimare a ideilor este cumva omorata. Eu astept sa fiu invitat la o sedinta a conducerii sa vedem care sunt elementele de deviationism. Eu nu le stiu. Sunt convins ca ceea ce fac este corect atat din punct de…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a vorbit în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, despre avertizarea data de Ludovic Orban, cu privire la excluderea sa din partid. Liderul PNL Ludovic Orban spune ca acesta a întreprins o inițiativa care contravine…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu afirma ca istoricul Neagu Djuvara a fost un intelectual remarcabil, care a jucat un rol important în viata culturala româneasca, ea aratând ca viata acestuia a fost o istorie fascinanta. "Primesc cu mare strângere de inima vestea ca Neagu…

- Senatorul UDMR, Verestoy Attila, a incetat din viata la Viena Verestoy Attila, fost senator al României din partea UDMR Foto: http://rmdsz.ro/sajtoszoba/hir. Senatorul UDMR, Verestoy Attila a decedat miercuri, 24 ianuarie, la vârsta de 63 de ani …

- Doliu în Senatul României.Senatorul UDMR Verestoy Attila, a murit, miercuri, la vârsta de 63 de ani. Era bolnav, suferea de cancer si se afla la Viena, pentru tratament. Era unul dintre cei mai longevivi parlamentari din România.

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a precizat, marti, ca va solicita ca, dupa adoptarea noii legi a comisiilor de ancheta, sa se infiinteze o noua comisie care sa investigheze implicarea serviciilor in viata politica si juridica din Romania.

- ALDE vrea ca decizia privind nominalizarea viitorului premier sa fie luata in cadrul unei sedinte a Coalitiei, au confirmat pentru HotNews.ro surse politice. Informatia initiala a fost publicata de stiripesurse.ro , care arata ca seful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a cerut partenerilor de la PSD o…

- Viata marelui poet national Mihai Eminescu a ramas o sursa inepuizabila de teorii si polemici. Dincolo de opera sa inegalabila, exista multe aspecte din viata sa mai putin cunoscute publicului larg, scrie adevarul.ro.

- Tutuianu (PSD): O noua schimbare de guvern ar fi o sinucidere politica pentru PSD Fostul ministru al Apararii, Adrian Tutuianu, spune ca performantele economice inregistrate in 2017 au fost, in mare parte, anulate de conflictul intern din partid și avertizeaza canoua schimbare de guvern ar fi o sinucidere…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom anunta printr-un comunicat transmis bursei ca a schimbat-o marti pe Mariana Gheorghe din functia de CEO al companiei, noul sef urmand sa fie Christina Verchere, actualul presedinte regional- Asia Pacific al companiei petroliere britanice BP. Astfel a fost confirmata…

- Fotbalistul echipei FC Viitorul, Cristian Ganea, a declarat, duminica seara, ca este de parere ca a ajuns la varsta la care ar trebui sa plece intr-un campionat mai puternic. El a mentionat ca teoretic ar putea juca la Athletic Bilbao, deoarece indeplineste un anumit criteriu."Orice jucator…

- Laurette se pare ca a ajuns la capatul puterilor in ceea ce privește viața sa personala. Vedeta amenința cu judecata, satula de tot ce se spune despre ea. Laurette, care are o fiica , a ajuns sa fie intens comentata in ultima vreme din cauza divorțului de Ciprian Nistor, care se afla la inchisoare.…

- Cum se ajunge la o asemenea perceptie negativa și la acest nivel de neîncredere în politica româneasca? Avem de-a face cu o tema interesanta de reflecție, iar cercetarile sociologice, cum este cea de fața, ofera explicații. Iata câteva dintre acestea, scrie sociologul clujean…