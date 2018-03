Stiri pe aceeasi tema

- Excluderea lui Daniel Zamfir din PNL provoaca scandal in partid. Deputatul PNL Adriana Saftoiu i-a adus, joi, un reproș dur lui Ludovic Orban, pentru modul in care s-a luat deciziai privind sancționarea senatorului liberal. ”Sunt motive mult mai serioase, decat cele imputate colegilor propuși acum pentru…

- Razboiul din interiorul PNL s-a tranșat prin excluderea lui senatorului Daniel Zamfir, dar și a liderului PNL Sector 3, Florin Alexe. Execuțiile comandate de Ludovic Orban au avut creat multa valva la nivelul PNL și a scindat partidul.Citește și: PNL, in clocot! Adriana Saftoiu, atac dur la…

- PNL e in fierbare dupa excluderea senatorului Daniel Zamfir din partid. Intr-o postare pe Facebook, Adriana Saftoiu are un mesaj dur pentru liderul PNL, Ludovic Orban.ULTIMA ORA Daniel Zamfir a fost EXCLUS din PNL "... colegii mei considera ca e mult mai important sa participe la ședințe…

- PNL e in fierbare dupa excluderea senatorului Daniel Zamfir din partid. Dupa ce Alina Gorghiu a criticat decizia conducerii liberale, un alt nume sonor face același lucru. Este vorba despre Adriana Saftoiu. "......

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca la baza deciziei privind excluderea senatorului Daniel Zamfir din partid au stat argumente "extrem de serioase"."Am luat decizia in Biroul Executiv de a-l exclude pe senatorul Daniel Zamfir din PNL. Va fi supusa validarii Consiliului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca la baza deciziei privind excluderea senatorului Daniel Zamfir din partid au stat argumente "extrem de serioase". "Am luat decizia in Biroul Executiv de a-l exclude pe senatorul Daniel Zamfir din PNL. Va fi supusa validarii Consiliului…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat, miercuri, ca nu a sustinut excluderea lui Daniel Zamfir din partid, exprimandu-si speranta ca aceasta propunere nu se va concretiza la Consiliul National. "Am avut o pozitie, alta decat aceea pe care presedintele partidului a avut-o. (...) Nu ne…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a declarat, miercuri, dupa ce BEX a decis prin vot propunerea sa pentru excluderea din partid, care va fi decisa de Consiliul National, ca motivele excluderii vin din afara partidului. „Sunt propus pentru excludere. Am vazut ca motivele care au stat la baza…

- Senatorul Daniel Zamfir a fost exclus din PNL! Decizia a fost luata, dupa vot, de Biroul Executiv al PNL.”Frustrari ale președintelui. Supararile vin și din afara partidului. Legea camatariei nu e dorita. Am spus și in partid, o spun și public, am toata convingerea ca aceste legi sunt in favoarea…

- Biroul Executiv al PNL a votat, miercuri, excluderea senatorului Daniel Zamfir din partid, au declarat, pentru AGERPRES, surse politice. Potrivit surselor citate, decizia a fost luata cu 25 de voturi "pentru", doua "impotriva" si doua abtineri. Presedintele PNL, Ludovic Orban,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca va propune la sedinta Biroului Executiv al formatiunii excluderea din partid a senatorului Daniel Zamfir. "Voi propune excluderea din partid a...

- "Voi propune excluderea din partid a domnului Zamfir pentru incalcarea flagranta a statutului, atacarea colegilor si a conducerii partidului. (...) Nu cred ca exista articol din statut care sa nu fi fost incalcat de Zamfir", a precizat Orban pentru Agerpres. Biroul Executiv al PNL se reuneste…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, este intr-un conflict deschis cu Ludovic Orban, dar și cu o parte a partidului, oameni care il susțin pe liderul PNL. Citește și: SURSE - Jocul dublu al lui Tariceanu, manușa pentru Liviu Dragnea: asul din maneca liderului PSD Surse din PNL ne-au precizat…

- Antena 3 a aflat in exclusivitate ca Ludovic Orban ar fi dat ordinul sa fie mazilit senatorul Daniel Zamfir, din cauza valurilor pe care le-a facut cu legea plafonarii dobanzilor și cu legea leasingului care este acum in discuție. Aceasta decizie ar putea fi luata, miercuri, la ședința Biroului…

- Senatorul liberal Daniel Zamfir, aflat in conflict cu liderul PNL Ludovic Orban, negociaza cu Calin Popescu Tariceanu trecerea la ALDE, au declarat pentru „Adevarul“ surse politice. Zamfir i-a promis liderului ALDE ca va pleca din PNL insotit de inca cinci parlamentari, sustin sursele citate. De partea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca Biroul Executiv al partidului a cerut Biroului Judetean Neamt sa revina asupra deciziei de dizolvare a Biroului Local PNL Piatra Neamt, aratand ca o echipa condusa de secretarul general al liberalilor, Robert Sighiartau, a fost desemnata sa realizeze…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca Biroul Executiv al partidului a cerut Biroului Judetean Neamt sa revina asupra deciziei de dizolvare a Biroului Local PNL Piatra Neamt, aratand ca o echipa condusa de secretarul general al liberalilor, Robert Sighiartau, a fost desemnata sa realizeze…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a reacționat dur dupa ce Mugur Isarescu a criticat legea care plafoneaza dobanzilor, spunand ca guvernatorul BNR ar trebui sa dea explicații in Parlament.„Aceleași banci obțin profit in Romania de trei ori mai mult decat de acolo de unde sunt ele, din țarile-mama.…

- Scandal imens in direct la Romania TV. Un deputat PNL a lansat acuzatii uluitoare chiar la adresa sefului partidului, Ludovic Orban. Chiar daca acesta nu se afla de fata, Daniel Zamfir l-a ironizat dur.Tot scandalul a pornit de la legea pe care o promoveaza Daniel Zamfir in Parlament, cea…

- Razboiul dintre senatorul PNL, Daniel Zamfir și liderul PNL, Ludovic Orban, se acutizeaza, dupa Consiliul Național al PNL. Daniel Zamfir ii adreseaza trei intrebari lui Orban, dupa discursul susținut de liderul PNL la Consiliul Național. Citește și: Calin Popescu Tariceanu vorbește despre…

- "Am fost foarte atent la discursul lui Ludovic Orban, și va intreb și pe voi, cei care l-ați urmarit: 1. A vorbit cumva, ȘI despre abuzuri? 2. A dat de pamant cu vicepreședintele Cițu, care tocmai a zis ca sanatatea și educația nu trebuie sa fie printre prioritațile PNL? 3. A…

- Liberalii vor vota, duminica, o rezolutie pentru sustinerea lui Klaus Iohannis pentru al doilea mandat de presedinte si a lui Ludovic Orban pentru functia de premier, decizia fiind luata prin suplimentarea ordinii de zi a sedintei Consiliul National al partidului, care are loc la Parlament.

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, susține ca in cercurile apropiate președintelui PNL, Ludovic Orban, se vorbește intens despre excluderea sa din partid, datorita faptului ca promoveaza o serie de legi care nu sunt pe placul conducerii. Citește și: SONDAJ - PSD se PRABUȘEȘTE: increderea in Liviu…

- Senatorul liberal Daniel Zamfir revine cu noi atacuri la adresa colegilor, de aceasta data fiind luat la tina Ionel Danca, purtatoruld e cuvant al formatiunii. Anterior, senatorul PNL a avut cuvinte dure la adresa lui Ludovic Orban si a lui Florin Citu.

- Partidul National Liberal se confrunta din nou cu tensiuni interne, la doar cateva saptamani dupa ce mai multi alesi se declarasera nemultumiti de modul cum fusesera impartite functiile din Parlament. De aceasta data, persoanele implicate in disputa interna sunt liderul formatiunii, Ludovic Orban si…

- Este conflict total intre senatorii PNL Florin Cițu și Daniel Zamfir. Deși reprezinta același partid in Parlament, cei doi iși arunca replici grele pe Facebook, totul pornind de la pozițiile pro sau contra BNR. Dupa ce Zamfir l-a acuzat pe Cițu ca apara bancile, Cițu il acuza pe Zamfir ca acționeaza…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir are o reacție virulenta, dupa ce parlamentarii PNL au luat decizia de a nu susține proiectul sau de lege cu plafonarea dobanzilor. Orban susține ca Ludovic Orban și Florin Cițu au imbrațișat interesele bancilor și ale bancherilor, in dauna intereselor romanilor. Citește…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a anunțat luni ca a avut o intrevedere cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD), Angel Gurria, cu care a discutat despre posibilitatea ca Romania sa fie invitata sa adere la acest organism internațional, la sfarșitul lunii…

- Ape tulburi și in PNL! Mai exact, lucrurile stau pe un butoi de pulbere in interioarul partidului, dupa ce, in ultima perioada, PNL a fost marcat de o serie de tensiuni existente intre liderul partidului, Ludovic Orban, și senatorul Daniel Zamfir. Tensiuni care au dus chiar la inlocuirea celui din urma…

- Milioane de romani achita dobanzi halucinante, iar mulți dintre ei sunt executați silit de instituțiile financiare nebancare care beneficiaza de o legislație foarte favorabila. "Merg pana in panzele albe cu legile mele, indiferent ca nu le convine unora și altora. Ludovic Orban spune, pe la…

- "Solidar, dincolo de partide! Solidar cu demnitatea, curajul și lupta pentru principii. Solidar cu cei care merg in linia intai in lupta cu bancile, cu marile corporații, in interesul cetațeanului. Și nu in ultimul rand, solidar cu cei care ii expun pe politruci. Zamfir e om politic. Ludovic Orban…

- "Tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi, mai ales dupa ce s-a intamplat in grupul PNL de la Senat (la deputati inca a fost parfum), si inca nu il gasesc. Am auzit astazi ca nu se voteaza oamenii dupa competente, ci e vot politic. Adica, votul politic nu ia in considerare competenta, ci preferinta…

- In acest context, senatorul Daniel Zamfir a spus ce erau invațați comunicatorii PNL sa spuna atunci cand merg in platourile televiziunilor in legatura cu președintele Klaus Iohannis. "PNL este condus de Ludovic Orban și de Ionel Danca, dar este o problema aici. Ionel Danca a dat un comunicat…

- Adriana Saftoiu reacționeaza dur la execuția pusa la cale de președintele PNL, Ludovic Orban, la adresa senatorului liberal Daniel Zamfir. Cel din urma a fost schimbat de la șefia Comisiei Economice din Senat și inlocuit cu Florin Cițu. "....tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi,…

- In PNL crapa nervii din cauza faptului ca Ludovic Orban iși impune favoriții in puținele funcții pe care liberalii le au la dispoziție in Parlament. Citește și: Consilierul de comunicare al lui Dragnea, numit consilier onorific de premierul Viorica Dancila Ședința grupului PNL din Senat…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, susține ca toți colegii i-au laudat activitatea in fruntea Comisiei Economice, dar președintele PNL i-a vrut capul și acum il are, insa a ținut sa-i transmita ca este o nuca tare.Citește și: ULTIMA ORA: Daniel Zamfir, 'executat' de colegii liberali dupa scandalul…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a fost inlocuit la sefia Comisei economice din Senat cu Florin Cițu, in sedinta grupului senatorial al liberalilor de joi. Zamfir este intr-un conflict deschis cu presedintele partidului, Ludovic Orban, si a scris de miercuri ca acesta incearca sa il dea jos din functia de…

- Senatorul liberal Daniel Zamfir a fost schimbat de PNL de la conducerea Comisiei economice a Senatului. In locul sau a fost votat Florin Cițu. Informația a venit prima data pe surse de la avocatul Gheorghe Piperea, iar astazi a venit și confirmarea oficiala, odata cu votul pentru noua sesiune…

- Daniel Zamfir a spus ca in ciuda faptului ca șeful PNL Ludovic Orban a spus despre el ca a deviat de la linia partidului și ca exista posibilitatea unei "desparțiri", el nu va pleca din partid.

- Liberalii par mai preocupați de batalia interna din partid decat de batalia cu PSD sau cel puțin așa o arata episoadele din ultima ședința a Biroului Executiv, care a avut loc in weekend.Citește și: BUBUIE nervii in PNL: Ludovic Orban il amenința cu EXCLUDEREA pe senatorul Daniel Zamfir…

- ”Eu nu stiu ce este in mintea domnului Orban. Mi-e greu sa cred ca in PNL libertatea de exprimare a ideilor este cumva omorata. Eu astept sa fiu invitat la o sedinta a conducerii sa vedem care sunt elementele de deviationism. Eu nu le stiu. Sunt convins ca ceea ce fac este corect atat din punct de…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a vorbit în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, despre avertizarea data de Ludovic Orban, cu privire la excluderea sa din partid. Liderul PNL Ludovic Orban spune ca acesta a întreprins o inițiativa care contravine…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca asteapta sa fie invitat la o sedinta a conducerii PNL pentru a vedea care sunt ”atitudinile neconforme” care i-au fost imputate de Ludovic Orban, intrebandu-se daca a condamna abuzurile inseamna a te abate de la linia partidului.

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat joi, intr-un interviu pentru ziare.com, ca senatorul liberal Daniel Zamfir ar urma sa fie exclus din partid daca "va continua pe linia" unor "atitudini neconforme cu deciziile partidului", referindu-se la proiectul de lege prin care Zamfir propune limitarea…

- Ludovic Orban este suparat pe Dan Zamfir, senator PNL, și spune ca "sunt proiecte asumate de partid care parcurg o procedura interna de vot și avizare și cele inițiate individual de parlamentari". "Acest proiect nu este susținut de PNL, dar nu pot restrânge…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, l-a amenințat cu excluderea din partid pe senatorul Daniel Zamfir pentru proiectul de lege privind plafonarea dobanzilor, dar și pentru alte ”atitudini neconforme” cu linia partidului. Intr-o declarație pentru STIRIPESURSE.RO, Daniel Zamfir l-a intrebat pe Ludovic…

- "Sunt proiecte asumate de partid, care parcurg o procedura interna de vot și avizare, și cele inițiate individual de parlamentari. Acest proiect nu este susținut de PNL, dar nu pot restrange dreptul nimanui de a avea inițiativa. Domnul Zamfir are și alte atitudini neconforme cu deciziile partidului…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a lansat un mesaj public catre senatorul PNL, Daniel Zamfir, din cauza inițiativei privitoare la plafonarea dobanzilor. Orban a spus ca PNL nu susține acest proiect, iar daca Daniel Zamfir continua pe aceasta linie, drumurile se vor desparți. Citește și: SURSE…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, le-a cerut ministrului Finantelor, Ionut Misa, si presedintelui ANAF, Mirela Calugareanu, sa vina in Comisia Economica a Senatului, pentru a da explicatii in legatura cu Declaratia 600, care a creat confuzie in randul contribuabililor. Potrivit acestuia, obligativitatea…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir le-a solicitat prezenta ministrului Finantelor, Ionut Misa, si presedintelui ANAF, Mirela Calugareanu, in Comisia Economica a Senatului, pentru a da explicatii in legatura cu Formularul 600.„D-le ministru Misa, D-na presedinte ANAF, Mirela Calugareanu, STOPATI DE…