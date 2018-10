Daniel Zamfir, descoperire care l-a revoltat: Luni în plus de calvar pentru români Mesajul sau vine dupa ce a aflat ca pe ordinea de zi a Comisiei de Buget a Camerei Deputaților nu sunt proiectele de lege impotriva camatariei. ”Am verificat ordinea de zi a Comisiei de Buget a Camerei Deputaților și NU sunt proiectele de lege impotriva camatariei. Nu vreau sa cred ca lobby-ul bancar, al IFN-urilor, al recuperatorilor și mai ales presiunile BNR-ului i-a indoit pe decidenții de la Camera Deputaților. Au trecut șase luni de cand legile zac in sertarul Comisiei de Buget a Camerei Deputaților. Șase luni in plus de calvar pentru sute de mii de familii de romani! De… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

