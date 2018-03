Stiri pe aceeasi tema

- Mugur Isarescu a precizat la conferinta 'Incluziunea financiara - de la vorbe la fapte', precizand ca in anii 90 nu intra in Parlament daca nu avea un studiu de impact. 'In calitate de veteran trebuie sa va spun ceva din anii precedenti. Eram prin anii '90 si sub presiunea istoriei, a timpului,…

- Rusia va expulza in curand diplomații britanici, a declarat ministrul de Externe de la Mosciva, ca raspuns la anunțul de miercuri al Theresei May privind expulzarea a 23 de diplomați care ar fi ofițeri de informații nedeclarați, scrie BBC News. Serghei Lavrov a declarat presei ruse ca expulzarile se…

- Tratamentele naturiste care te scapa de sinuzita. Efectele se simt imediat Sinuzita este infectia membranei mucoase care captuseste interiorul foselor nazale si sinusurile. Cand membrana mucoasa se inflameaza, blocheaza drenajul fluidului din sinus spre nas si gat, determinand durere si presiune in…

- Presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, a comentat ironic joi faptul ca PSD ar fi scazut sub 30%, potrivit unui sondaj IMAS, sustinand ca formatiunea "este deja sub 10% si PNL are 51%". "Asa este. Eu cred ca PSD este deja sub 10% si PNL are 51%. Creste ca Greuceanu. Una peste…

- Ce ii asteapta pe romanii care locuiesc in Marea Britanie dupa Brexit? Temerile conationalilor au fost luate in calcul de guvernul de la Londra, care a organizat intalniri cu membrii comunitatii romanesti, ca sa le raspunda la intrebari. Mesajul a fost clar: britanicii vor ca sa romanii sa ramana…

- Chiar daca pentru romanii din diaspora, „acasa” inseamna locul in care se afla cei dragi, unde iți vorbești propria limba și care e depozitarul atator amintiri, se pare ca exista și excepții. Mesajul unei romance pentru conaționalii care traiesc in afara granițelor țarii a devenit viral pe rețelele…

- Guvernul britanic a avertizat marti ca va raspunde 'intr-un mod adecvat si robust' daca vor exista dovezi clare ca un stat este implicat in presupusa otravire misterioasa a unui fost agent rus, care a spionat in favoarea Marii Britanii, si a fiicei sale, ambii spitalizati in prezent stare…

- Consiliul Judetean spune, într-un comunicat de presa, ca pe raza judetului Cluj nu exista, joi 1 martie, drumuri judetene blocate sau închise traficului rutier, circulatia desfașurându-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, în conditii specifice de iarna. “În…

- Mihai Bendeac și Delia au o relație frumoasa de prietenie și obișnuiesc sa se tachineze, constant, pe conturile personale de socializare. Recent, actorul a urcat o fotografie in care apare alaturi de cantareața. In dreptul imaginii, a scris și un mesaj plin de umor, in stilul sau caracteristic. „Pe…

- Monica Gabor a publicat o filmare cu fiul lui Mr. Pink, iar fanii au observat imediat detaliul. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu pare a fi insarcinata, rochia mulata scoțandu-i in evidența burtica de gravida. Deși nu a confirmat acest lucru, internauții au felicitat-o imediat. Monica Gabor traiește…

- Despre Liviu Varciu și Anda Calin s-a spus ca s-au desparțit și ca nu mai locuiesc impreuna. Anda Calin a reacționat.Liviu Varciu formeaza un cuplu de ceva vreme cu Anda Calin, cea care i-a daruit o fetița, Anastasia, care urmeaza sa fie botezata.Recent, despre Liviu Varciu și Anda Calin s-a spus ca…

- Mai multe activiste care purtau tricouri pe care era imprimat mesajul "Time's Up Theresa" au patruns pe covorul rosu desfasurat de organizatorii galei BAFTA, duminica seara, la Londra, pentru a protesta fata de un proiect de lege al Guvernului britanic ce vizeaza limitarea abuzurilor si violentei…

- Dan Petrescu a vorbit dupa victoria lejera cu Astra Giurgiu, scor 2-0. "Bursucul" le-a raspuns ironic contestatarilor, in special celor de la FCSB și lui Mihai Stoica. A laudat in schimb echipa lui Nicolae Dica dupa victoria cu Lazio, 1-0. "Suntem criticați pentru jocul nostru. Acceptam criticile.…

- Mirabela Dauer a fost externata. Artista a postat pe contul de socializare un mesaj, imediat ce a ajuns acasa. Vedeta este fericita și liniștita, iar acum se afla in perioada de recuperare. In mesajul postat pe instagram, Mirabela a multumit pentru primire si s-a bucurat pentru noua sansa la viata.…

- Pana in 30 septembrie, Comisia Europeana (CE) a evaluat diferitele oferte pentru transferul EMA, iar in 20 noiembrie orasul olandez Amsterdam a fost desemnat pentru a gazdui sediul Agentiei Europene a Medicamentului. Printre orasele care au concurat pentru sediul EMA s-au aflat Varsovia, Bucuresti…

- Ministrul Muncii vine cu replica, dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a transmis un mesaj transant privind legea pensiilor. Intr-o interventie la Antena 3, Lia Olguta Vasilescu a precizat ca legea pensiilor este o prioritate pentru Guvern si trebuie adoptata cat mai repede. Insa, desi Dragnea…

- Invitații acestei ediții au fost Diana Bobar, designer vestimentar, Ovidiu Hrin, creative director la Synopsis și Razvan Zamfira, graphic designer. Fiecare dintre ei au venit in fața salii pline, ca sa povesteasca despre eșecurile din carierele lor, despre cum i-au influențat și i-au facut mai puternici.…

- O romanca a fost inchisa pe nedrept in Marea Britanie 13 luni. Intre timp a și nascut. Recent, a fost eliberata iar cazul a fost relatat si de BBC. Acuzatiile au fost retrase, iar judecatorul a vorbit despre greșeli grave si a cerut o ancheta. MAE precizeaza ca romanca nu a contactat Ambasada Romaniei…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a dat asigurari premierului britanic Theresa May ca vrea „atingerea unui nou nivel“ in relatiie comerciale dintre tarile lor, in contextul in care Londra cauta sprijin economic la Beijing in perspectiva Brexitului.

- Simona Halep a publicat, miercuri, o imagine insoțita de un mesaj pe pagina personala de Facebook. Ce mesaj le transmite tenismena fanilor de pretutindeni. Imaginea publicata, miercuri, la ora 16:03 de Simona Halep pe pagina sa de Facebook a adunat aproximativ o ora 14 mii de like-uri și 179 distribuiri.…

- Membrii unei familii din Anglia au început sa primeasca sms-uri de la bunica ce murise din cauza cancerului la vârsta de 59 de ani. Oamenii s-au speriat în prima faza. Bunica decedata și-a socat rudele dupa ce aceștia au primit mai multe sms-uri din partea…

- Ryanair a informat joi ca toti pilotii sai din Marea Britanie au acceptat majorarea salariilor cu pana la 20%, pe care multi au respins-o anul trecut, anuntul ducand la cresterea actiunilor companiei aeriene low-cost cu peste 3%, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Ryanair are 15 centre în…

- Recent, pe mail-ul redacției am primit un mesaj de la unul dintre angajații STPT (Societatea de Transport Public Timișoara), fosta RATT, acesta dezvaluindu-ne una dintre cauzele care, in zilele nelucratoare (sambata și duminica), ii fac pe timișoreni sa aștepte in stații zeci de minute in șir mijloacele…

- Bun venit in satul cu cele mai mici temperaturi de pe glob. Aici, in luna ianuarie, temperaturile medii sunt de -50 de grade Celsius, iar genele localnicilor ingheata la cateva momente dupa ce ajung afara.

- In cadrul unei conferinte sustinuta la Royal Institute din Londra astrofizicianul Stephen Hawking a vorbit despre depresie, comparand-o cu o gaura neagra, potrivit The Independent. „Mesajul acestei prelegeri este ca...

- Ed a cunoscut-o pe Heidi la universitate. Imediat s-au placut, iar cand au ajuns sa stea in același camin studențesc, au devenit iubiți. Cațiva ani mai tarziu, aveau sa se casatoreasca, dar ce a descoperit mama lui Heidi a șocat-o pe tanara mireasa. Cu puțin timp inainte de nunta, mama lui Heidi l-a…

- Cotatia barilului de petrol Brent la bursa ICE Futures din Londra a depasit 70 de dolari, pentru prima data din noiembrie 2014, dupa ce Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) a anuntat ca va continua sa limiteze furnizarea, transmite Reuters, prelauta de Agerpres. Joi, cotaţia barilului…

- Cotatia barilului de petrol light sweet crude (WTI) la bursa New York Mercantile Exchange a ajuns miercuri la cel mai ridicat nivel din 2014, pe fondul majorarii cererii si al reducerii productiei anuntata recent de Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC), transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Chiar daca piata este acum echilibrata, analistii avertizeaza asupra unei posibile supraincalziri. Miercuri dimineata, cotatia barilului de petrol light sweet crude cu livrare in luna februarie a crescut cu 0,46 dolari, ajungand la valoarea de 63,42 dolari. Anterior, pretul ajunsese la…

- Hawking a vorbit duminica, inainte de ziua lui de nastere, in cadrul conferintei „Reith Lecture", organizata la Royal Institute din Londra, in prezenta unui public format din 400 de persoane. „Mesajul acestei conferinte este ca gaurile negre nu sunt atat de negre cum sunt prezentate. Nu sunt inchisori…

- Trei oferte au fost depuse pana la data limita pentru repararea imobilului unde a functionat, pe vremuri, Banca Saseasca, a anuntat primarul George Scripcaru. Criteriul de adjudecare a licitatiei va fi pretul cel mai scazut. Valoarea estimata a lucrarilor este de 17.315.441,09 lei + TVA. Termenul pentru…

- Deputatul german Jens Maier, insulte rasiste la adresa lui Noah Becker, fiul lui Boris Becker. Mesajul a venit pe Twitter, fiind atribuit ulterior unui colaborator. Parlamentarul de extrema dreapta Jens Maier l-a atacat pe tanarul Noah (23 de ani), pentru culoare pielii. Maier l-a numit ”mic negru de…

- Banca Nationala a Romaniei a cheltuit, anul trecut, circa 750 milioane de euro din rezerva valutara. In aceste conditii, in momentul de fata avem 33,494 miliarde euro, fata de 34.242 miliarde euro, la inceputul anului trecut. O buna parte din bani s-a dus pentru mentinerea cursului de schimb. Rezerva…

- Vladimir Putin a afirmat, in mesajul trimis de Anul Nou, ca Rusia "va continua sa ofere toata asistenta necesara Siriei pentru protejarea suveranitatii statului, a unitatii si integritatii teritoriale, promovand procesul de solutionare pe cale pasnica a crizei si sustinand eforturile de relansare…

- Recent s-au implinit 7 ani de la moartea Madalinei Manole. „Fata cu parul de foc” a lasat in urma o durere fara margini. Amintirea artistei va ramane mereu vie in inimile celor care au iubit-o, in special al sotului si al copilului. In ziua de Craciun, Petru Mircea, sotul regretatei artiste, impreuna…

- In ziua de Craciun, Royal Navy a escortat un vas rus in apropierea apelor teritoriale ale Marii Britanii. Anunțul a fost facut marti de Ministerul Apararii de la Londra printr-un comunicat. O nava britanica a fost trimisa pentru a supraveghea o fregata rusa in largul coastelor de nord ale Scotiei. Ministerul…

- Regina Elizabeth a II-a a vorbit, in mesajul de Craciun, despre atacurile „groaznice” de anul acesta din Londra si Manchester, care au curmat 41 de vieti, nu a uitat de incendiul de la Grenfell Tower, si a subliniat importanta caminului si a familiei, informeaza news.ro.Acesta a fost cel de-al…

- Ce a primit cantareața Adriana Antoni de la Moș Craciun. Artista a povestit la Antena Stars despre perioada copilariei și a marturisit ca a lansat recent un album. Adriana Antoni este una dintre cele mai apreciate artiste de muzica de petrecere. Recent, aceasta a lansat un nou album. „Eram nabadaioasa.…

- Cercetatorii Kaspersky Lab au identificat un nou malware interesant, cu multiple module, care include un numar aproape infinit de funcții periculoase, de la mine de cripto-monede, pana la atacuri DDoS. Din cauza arhitecturii modulare, i se pot adauga chiar mai multe funcții. Acest program malware neobișnuit…

- "Loapi se evidentiaza din multitudinea de programe malware pentru Android cu o singura functionalitate, precum troieni bancari sau troieni pentru cripto-monede, deoarece are o structura modulara complexa, care permite efectuarea unui numar aproape nelimitat de actiuni, pe un dispozitiv compromis.…