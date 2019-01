Presedintele Comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir, solicita reprezentantilor BNR sa modifice regulamentul si modalitatea prin care se stabileste ROBOR, considerand ca acest indicator de referinta pentru dobanzile in lei este o intelegere intre banci si nu reprezinta rezultatul unei piete libere. Criticile senatorului ALDE au la baza informatii de pe piata bancara, dar si un raport al Consiliului Concurentei de acum aproximativ zece ani, care nu a fost dat publicitatii pana acum. ROBOR-ul, adica indicatorul de referinta pentru dobanzile la creditele in lei, se stabileste in urma unui mecanism…