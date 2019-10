Stiri pe aceeasi tema

- "Vedem cu toții cum, din nefericire, "Guvernul lui Iohannis" este exact cum ne-am temut ca va fi, unul pus pe taieri și hotarat sa intoarca Romania in vremurile grele ale guvernarii PDL. Domnul Orban a reușit sa șocheze astazi o țara intreaga cand a somat actualul Guvern sa NU creasca salariul…

- Ziarul Unirea Primele masuri ale noului Guvern, primele nemulțumiri: Anularea programelor FDI creeaza cel dintai scandal din „era” Orban Primele masuri ale noului Guvern, primele nemulțumiri: Anularea programelor FDI creeaza cel dintai scandal din „era” Orban Președintele PNL și premierul desemnat Ludovic…

- Surse liberale au declarat, luni, pentru MEDIAFAX, ca Guvernul Orban se bazeaza pe 16-17 voturi in plus pentru investirea noului Executiv. Acestea au specificat ca poate fi asigurat cvorum chiar și cu cinci parlamentari lipsa.”Nu ne facem griji pentru majoritatea necesara sa treaca guvernul.…

- "S-a trezit tarziu...", a scris Daniel Zamfir pe Facebook, dupa ce Calin Popescu Tariceanu a declarat, la Sibiu, ca celor din Pro Romania "li s-a facut dor de PSD". "Cu Pro Romania colaboram ca sa-l sustinem pe Diaconu. Avem un proiect comun cu Diaconu, fara indoiala, nu impartasim aceeasi…

- "Mulțumim cetațenilor care ne-au acordat increderea in 2016 și mulțumim celor care ne-au susținut și ne-au stat alaturi pe durata acestui mandat. Am guvernat pentru oameni, pentru Romania și pentru mai bine. Așa cum am mai spus, nu am avut o guvernare perfecta, dar am avut o guvernare cu rezultate,…

- Fostul ministru Lia Olguța Vasilescu reacționeaza dupa ce președintele Camerei de Comert Romano-Germane, Dragos Anastasiu, a declarat ca 400.000 de bugetari vor fi dati afara dupa ce PSD va fi inlaturat de la guvernare, avertizand ca „vin vremuri grele peste Romania”.Om de afaceri apropiat…

- „AGAMITA DANDANACHE AR FI INVIDIOS Ponta zice ca daca trece motiunea el nu va susține un guvern PNL, singura formula accepta fiind un guvern PSD-Pro Romania-ALDE. "Combinatorul" momentului il anunța și pe Tariceanu in noua formula guvernamentala (sic!), alaturi de "incompetentii" de la PSD,…

- Realizatorul Tv Denise Rifai dezvaluie, pe pagina sa de Facebook, faptul ca Liviu Dragnea urmarește sa se razbune pe Viorica Dancila.”Liviu Dragnea, back in town! Deeeeci. Veoriko, tinte de brose ca se anunta vremuri grele! Bomba vine chiar de la fostul sef si presedinte de partid care...se…