"Asta-i buna! Ne cearta Ponta ca am stat prea mult la guvernare! El care a umblat disperat sa intre pe usa din dos in Guvern, folosindu-se de Calin Popescu Tariceanu! Aflu acum de la colegi ca el negocia cu PSD, pe la spate , sa ia patru ministere iar ALDE sa ramana cu doua. Asta-i Șarpele Mamba pe care Calin Popescu Tariceanu l-a bagat in casa noastra, din pacate!

P.S. Acum ca George Maior vrea sa intre in politica, sa nu mire pe nimeni ca ne vom trezi și cu el peste noi, adus, bineințeles, de finul Victor...", a scris Daniel Zamfir pe Facebook.