Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, Claudia Patrașcanu a postat pe contul ei de Facebook un mesaj de-a dreptul acid pentru soțul ei, Gabi Badalau, in care și-a spus toate problemele. Vedeta a recunoscut ca de mai bine de cateva luni duce o viața falsa, la care este gata sa renunțe pentru binele și pentru liniștea copiilor…

- La unul dintre ghișeele Primariei, funcționarul te sfideaza de la inalțimea unui salariu de 3000 de lei. E puțin și ii creeaza frustrari. Primarul caștiga de 5 ori banii aștia și nu face nimic... La Fisc, nici daca ești pe moarte nu scapi neumilit. Iar salariul de 6000 de lei la prima strigare nu include…

- Actrița Denise Nickerson, cusnocuta pentru rolul Violet Beauregard din filmul „Willy Wonka & the Chocolate Factory” a murit la varsta de 62 de ani. Nickerson a fost transportata de urgența la spital, la inceputul acestei saptamani, suferind de pneumonie. Familia actriței a declarat pentru TMZ ca aceasta…

- Ambasada Suediei la București a reacționat pe Facebook, dupa ce faimosul dj suedez Salvatore Ganacci a mixat la Neversea maneaua „Așa trec zilele mele”, a lui Adrian Minune. "Așa sunt zilele mele,Una buna,Zece in care nu ii desconsider pe ceilalți in funcție de cine sunt...", se arata in mesaj.Citește…

- Parlamentari din PSD si ALDE s-au declarat socati, luni, de decizia din coalitie de a-l sustine pe Mugur Isarescu pentru un nou mandat de guvernator al BNR si transmit, oficial sau pe surse, ca nu vor vota pentru aceasta propunere. Prima care anuntat ca nu este de acord cu propunerea a fost Lia Olguta…

- Binecunoscuta cantareața de muzica populara Maria Ciobanu, a trait cele mai frumoase și mai emoționante clipe in America. Nepoata sa cea mare a absolvit facultatea. Interpreta de muzica populara Maria Ciobanu, in varsta de 81 de ani, se afla de ceva vreme in America, alaturi de familia fiicei sale,…

- Vlad Plahotniuc a venit cu un mesajpe Facebook, dupa ce in ultimele zile presa din Republica Moldova a scris ca acesta a plecat din țara. Liderul PD spune ca partidul sau va forma o „opoziție activa” ș a ca „are nevoie de timp pentru a-și securiza familia” scrie Unimedia.info,„In opoziție,…

- Senatorul a precizat ca in aceasta seara va face un anunț in direct pe pagina lui personala de Facebook. Redam integral mesajul postat de Daniel Zamfir: „Oameni buni, diseara la 21, facem un live? Chiar vreau sa " rupem pisica"! Vreau sa va spun pe ce drum voi merge! #faraabuzuri#vremdreptate”,…