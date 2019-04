Daniel Zamfir, anunț pentru românii cu credite. Nu mai e nevoie de cereri de refinanțare O comisie din Senat a decis ca noua formula sa se aplice și creditelor in derulare, fara sa mai fie nevoie de o cerere de refinanțare. Autorul amendamentului este senatorul ALDE, Daniel Zamfir. ”Am decis ca noul indice Robor care va fi calculat acum in baza tranzacțiilor- fac o paranteza și va spun ca in urma cu cateva saptamani, comisia economica a Senatului a constatat in urma anchetei pe care a facut-o, in legatura cu manipularea Robor din 2008, a constatat ca indicele Robor, acela la care plateau romanii rate pana acum era unul incorect, aranjat. Ca atare, ministerul de Finanțe a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul indice ROBOR, bazat pe tranzactii, s-ar putea aplica si contractelor in derulare, dupa ce senatorii din Comisia economica u votat un amendament la OUG 19/2019. "O modificare foarte importantă la care am ţinut foarte tare. Am stabilit şi am votat în Comisia Economică ca…

- Noul indice ROBOR, bazat pe tranzactii, s-ar putea aplica si contractelor in derulare, Comisia economica, industrii si servicii din Senat votand marti cu majoritate de voturi un amendament la OUG 19/2019 prin care se modifica OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor…

- ”NOUL ROBOR SA SE APLICE SI CREDITELOR IN DERULARE! Maine, la Comisia Economica a Senatului, intra in dezbatere, mult așteptata modificare a OUG 114. Cred cu tarie ca trebuie facuta dreptate pana la capat. Daca tot am constatat cu toții ca ROBOR-ul a fost unul "umflat", calculat incorect,…

- Senatorul Daniel Zamfir, liderul ALDE Brasov, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca liberal-democratii vor depune saptamana viitoare un amendament la legea de aprobare a Ordonantei 19/2019 prin care se urmareste ca noul indice Robor sa se aplice si creditelor in derulare, transmitandu-i,…

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, a crescut marți la 3,29%, cel mai mare nivel din ultimele patru luni, potrivit informațiilor publicate pe propriul site de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR reprezinta media dobanzilor…

- Guvernatorul Mugur Isarescu este audiat, marti, la aceasta ora, in comisiile reunite economica si de buget-finante din Senat, alaturi de intreg Consiliul de Administratie al BNR, pe teme legate de cursul valutar si pe modul in care este calculat indicele ROBOR. La audiere participa si presedintele Senatului,…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, va participa, astazi, la audierea de la comisiile Senatului, alaturi de intreg Consiliul de Administratie al BNR. Calin Popescu Tariceanu, șeful Senatului, spune ca mai multe semne de intrebare au fost ridicate in ultima perioada, afirmand…