- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat miercuri desfiintarea grupului ALDE din Senat ca urmare a excluderii lui Teodor Melescanu si infiintarea unui grup mixt alaturi de Pro Romania.

- "Sunt membru ALDE si doresc sa raman membru al ALDE. De peste 15 ani am fost alaturi de domnul Tariceanu si am contribuit si eu impreuna cu dansul la crearea acestui proiect politic care se numeste ALDE. Am stat alaturi de dansul si momentele foarte dificile, dau un singur exemplu: excluderea din…

- ALDE se reuneste, marti, in sedinta de urgenta, dupa scandalul legat de nominalizarea lui Teodor Melescanu, pentru sefia Senatului, din partea PSD. In partid sunt nemultumiri legate de aceasta decizie acceptata de Melescanu, astfel ca se va discuta despre soarta acestuia, in partid. Pe de alta parte,…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a afirmat luni despre destramarea aliantei PSD-ALDE ca „miracolul se destrama”. Acesta a adaugat apoi ca a avut mai multe discutii cu membri din PNL si ca dezbaterile pentru o posibila viitoare guvernare vor avea loc abia dupa ce Guvernul va cadea. De asemenea, Ciolos a…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si-a modificat mesajul in care anunta ca „s-a hotarat“ incheierea unei aliante politice cu Pro Romania. In ultima varianta a postarii sale se precizeaza faptul ca a discutat despre alianta parlamentara.

- Pentru ca isi doreste un presedinte adevarat la Cotroceni, domnul Tariceanu crede ca e momentul ca Alianta sa-si sincronizeze eforturile si sa dea un candidat comun.Domnia sa afirma ca l-ar surclasa pe Iohannis intr-o confruntare directa in turul doi! „Absolut. Da, acest lucru vi-l spun fara doar si…

- Calin Popescu Tariceanu, in direct duminica seara la Antena 3, a facut mai multe declaratii cu privire la alegerile prezidentiale, dar si la remanierea guvernului Dancila. Acesta a spus ca in eventualitatea in care nu va fi candidatul comun al aliantei PSD-ALDE, va cauta o alta formula de alianta, probabil…

