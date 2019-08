Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PRO Romania Victor Ponta a declarat, duminica seara, la RTV, ca partidul pe care il conduce ar putea sustine guvernul daca acesta va fi restructurat si daca PSD vine cu un alt program de guvernare, nedorind neaparat sa intre in guvern, dar doreste sa vada mai intai aceasta schimbare, daca ea…

- Liderul ALDE a declarat ca „absolut” ar caștiga un tur al doilea al alegerilor prezidențiale, daca l-ar avea contracandidat pe Klaus Iohannis, pentru ca actulul șef al statului, deși e pe primul loc in sondaje, nu are prea multe realizari in mandatul sau la Cotroceni.„Absolut și va spun și…

- Un lider județean ALDE face dezvaluiri despre situația coaliției de guvernare. Șeful ALDE Dambovița, Ionel Petre, spune ca PSD le ia oamenii, ca le pune 'talpa', ca fura ideile ALDE și ca situația nu este singulara, mai multe județene fiind intr-o situație similara. Liderul județean ALDE spune ca…

- Liderul grupului ALDE din Senat, Daniel Zamfir, a declarat luni, la Antena 3, ca președintele PNL Ludovic Orban le-a promis parlamentarilor ALDE, direct sau prin mesageri, funcții de miniștri și locuri pe liste la parlamentare daca voteaza moțiunea de cenzura, dupa cum a relatat STIRIPESURSE.RO pe tema…

- Liderul grupului ALDE din Senat, Daniel Zamfir, a declarat luni, la Antena 3, ca președintele PNL Ludovic Orban le-a promis parlamentarilor ALDE, direct sau prin mesageri, funcții de miniștri și locuri pe liste la parlamentare daca voteaza moțiunea de cenzura, dupa cum a relatat STIRIPESURSE.RO pe…

- Delegația USR care a mers la consultarile de la Cotroceni i-a comunicat președintelui Klaus Iohannis ca Uniunea va avea candidat propriu la alegerile prezidențiale din acest an, informeaza digi24.ro, citand surse politice. Președintele Klaus Iohannis a reacționat foarte calm cand a fost informat ca…

- Liderul grupului UDMR din Senat, Cseke Attila, sustine ca Uniunea este deschisa la o discutie pe tema unei motiuni de cenzura, fiind important ca textul sa faca referiri si la solutionarea problemelor comunitatii maghiare, cum ar fi Cimitirul din Valea Uzului, potrivit Mediafax. Intrebat, marti, de…

- Liderul grupului UDMR din Senat, Cseke Attila, susține ca Uniunea este deschisa la o discuție pe tema unei moțiuni de cenzura, fiind important ca textul sa faca referiri și la soluționarea problemelor comunitații maghiare, cum ar fi Cimitirul din Valea Uzului, transmite corespondentul MEDIAFAX. Intrebat,…