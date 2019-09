Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a explicat la TVR 1, la emisiunea ”Romania 9” felul in care Calin Popescu Tariceanu a aruncat partidul in mainile lui Victor Ponta. Zamfir susține ca decizia nu a fost discutata in partid, ci a venit sub forma unui dictat.Citește și: Lovitura pentru polițiști!…

- "Le-am stricat niste blaturi si ma bucur de chestia asta. Ceea ce este cel mai important si ce am incercat sa stric si eu, ce a incercat si domnul Tariceanu, este acest dolce far niente, domne', dupa 27 mai, doamna Dancila a scapat de Dragnea, deci mergem mai departe la fel. A fost cel mai…

- "ALDE LA RASCRUCE Am profitat de absenta mea din aceste zile pentru a incerca sa diger trecerea brusca pe care ALDE a savarsit-o in doar o saptamana de la a incerca sa dea un suflu nou guvernarii (lucru perfect intemeiat in care cred si eu) la iesirea de la guvernare si indreptarea catre o…

- Vorbim despre o alianța politica ALDE-PRO Romania. Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca vor forma o a treia forța politica in Parlament, dupa PSD și PNL, iar in perioada urmatoare vor avea loc intalniri pentru a fi stabilit proiectul politic al alianței ALDE-PRO Romania și protocolul de colaborare.…

- Ieri, presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a anuntat ca a avut discutii informale cu liderii PSD si ALDE – Viorica Dancila si Calin Popescu-Tariceanu, precizand ca nu s-a luat nicio decizie privind „candidaturi sau colaborari politice”. „Am avut discutii informale si cu doamna Viorica Dancila si…

- „Situația se complica foarte mult. In opinia mea doamna Dancila face o eroare prin indepartarea doamnei Carmen Dan fiindca ea a fost prima atacata anul trecut dupa 10 august de doamna Firea”, a precizat Bogdan Chirieac la Romania TV. „Cel mai nefericit lucru pentru PSD e sa inceapa razboaiele…

- Guvernul a imprumutat marti din piata externa 2 miliarde de euro prin vanzarea de eurobonduri pe 12 si 30 de ani, dupa ce mai luase deja si in luna martie 3 miliarde de euro, arata Profit.ro. In total, Guvernul vrea sa imprumute anul acesta 15 miliarde de euro, din tara si din strainatate.…

- "Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție putea fi desființata inca de la inceputul anului, daca Senatul ar fi aprobat proiectul de lege depus de PNL! GRECO da dreptate PNL – aceasta secție este o anomalie. Romania este un stat democratic. PSD și ALDE au crezut ca se pot folosi…