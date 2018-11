Daniel Zamfir, ADEVĂRUL despre creditele în CHF Bancile, guvernul, judecatorii le spun oamenilor care au luat credite in franci elvețieni ca ar fi trebuit sa fie mai bine educați financiar inainte de a lua o astfel de decizie, considerand ca riscul e al omului care a luat creditul. Daniel Zamfir arata, printr-o postare pe Facebook, ca insuși președintele Consiliului Fiscal a luat un credit in franci elvețieni. ”IPOCRITUL SI CORIGENTUL De ceva ani buni, guvernatorul etern ii urecheaza pe romanii cu credite in franci elvețieni, ca nu au fost suficient de bine educați financiar și ca asta e, riscul e al lor. In aceeași nota,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

