Daniel Zamfir: Absența mea a fost din cauza celui mai greu moment din viață Liberalul a spus ca absența lui din spațiul public a fost din cauza celui mai greu moment din viața pe care-l traverseaza acum, neavand legatura cu politica. Daniel Zamfir a mai zis ca va participa la referendum și va vota DA. ”Pentru ca mulți ma intreaba de ce nu comentez nimic pe tema referendumului și nu numai, va asigur ca absența mea din spațiul public a fost din cauza celui mai greu moment din viața pe care-l traversez acum, și nicidecum așa cum incearca unii sa insinueze ca aș fi constrans de factorul politic sa am rețineri in exprimare. Va asigur ca voi participa la referendum… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

