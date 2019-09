Stiri pe aceeasi tema

- E circ acasa la familia Luizei Melencu. DIICOT a trimis procurorii sa o ridice pe femeie pentru a se prezenta la DIICOT Craiova. Procurorii au descins acolo cu poliția și un echipaj de jandarmi dupa ce ieri mama Luizei a refuzat sa mearga la DIICOT Bucureșt.Citește și: BATAIE de JOC la Caracal?…

- „Apare un precedent extrem de periculos. Aud de la doamna Renate Weber, care a fost 12 ani europarlamentar ca e prima data cand se intampla așa ceva. Aceste probleme de integritate, daca le-ar fi avut Rovana Plumb, ar fi trebuit semnalate categoric in Romania. ANI in atația ani de zile de cand doamna…

- Renate Weber a fost invitata in platoul Realitatea Tv, unde a dezbatut mai multe subiecte, printre altele a fost solicitata sa explice cum vede ea votul in Comisia JURI din PE privind respingerea Rovanei Plumb pentru funcția de comisar europeaen: ”Este prima oara cand aud de astfel de decizii…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a calificat drept "un esec de proportii" respingerea in Comisia juridica a Parlamentului European a candidaturii Rovanei Plumb pentru postul de comisar european. El a afirmat ca premierul Viorica Dancila, "prin aceasta nominalizare, propunand un candidat…

- Premierul Viorica Dancila sare in apararea Rovanei Plumb, careia Comisia Juridica a Parlamentului European i-a cerut sa clarifice unele neconcordanțe din declarația de avere. Șeful executivului de la București susține ca și reprezentanților altor state li s-au cerut explicații.

- Luiza a fost gasita?! Anunțul facut de Poliția Romana in cazul Caracal. Luiza Melencu nu mai apare pe pagina ”Copii disparuți” de pe site-ul Poliției Romane. Tanara a figurat pe pagina ”Copii disparuți” de pe site-ul Poliției Romane pana miercuri. Conform informațiilor, Luiza disparuse din data de 14…

- O imagine in care apar impreuna artistul Ștefan Banica și Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani, ucisa in Caracal, a devenit virala pe internet. Alexandra iubea muzica și facea parte dintr-un ansamblu de dansuri populare.

- In imaginile obținute de Digi24 apare Gheorghe Dinca in timp ce coboara dintr-o mașina și se indreapta spre farmacie, acolo unde Alexandra Maceșanu l-ar fi trimis sa-i cumpere un unguent pentru a-i trata ranile. In jurul orei 8:40, Dinca ajunge la farmacie. In imagini se poate vedea cum el coboara din…