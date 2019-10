Daniel Uncu: Despre urâțenia ipocriziei rușinoase a unui beneficiar al sinecurilor PCR Interesant… Unele voci derutate și confuze moral – sau care vor cu tot dinadinsul sa induca in public deruta morala… -, cer țanțoș indraznetilor care critica mistificarea cinematografica al carei erou este centenarul filozof marxist al mișcarii #rexist , sa il respecte pe acesta. Sa il respecte pentru modul, nu-i așa ?, in care a reușit sa se intoarca din proprie inițiativa și nesilit de nimeni in proaspat comunizata cu tancurile Romanie postbelica, țara in care mii de intelectuali, printre alții, mureau tragic in inchisorile comuniste, in timp ce respectabilul și venerabilul primea post calduț,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

