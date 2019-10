Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a declarat joi seara la Romania TV ca va propune PSD realizarea unui sondaj de opinie intre Viorica Dancila si Mircea Diaconu pentru stabilirea unui candidat unic al stangii pentru Presedintie. "Eu stiu cine va castiga", a spus Victor Ponta, adaugand ca aceasta ar fi o sansa pentru…

- „In discuția purtata cu premierul Viorica Dancila, i-am propus doua nume. Prima varianta in persoana lui Victor Negrescu, fost europarlamentar, cu o buna imagine la nivelul partenerilor occidentali. Cea de-a doua varianta – țineți-va bine - Victor Ponta. E clar ca el a avut cel mai mult de caștigat.…

- Lovitura dura oferita de Victor Ponta opoziției in discuțiile privind demiterea guvernului condus de Viorica Dancila. Intrebat de Silviu Manastire in emisiunea "Dosar de Politician", liderul Pro Romania a anunțat ca nu voteaza sau semneaza o moțiune de cenzura."Nu. Sa ințelegeți ca eu in continuare…

- Urmatorul clasat in cursa pentru alegerile prezidentiale, este Dan Barna, urmat de Victor Ponta, Calin Popescu Tariceanu și Viorica Dancila. A doua parte a sondajului se refera la alegerile parlamentare. Daca acestea ar avea loc acum, PNL ar fi urmat de USR, PSD, Pro Romania și ALDE. PLUS…

- Conform unor surse apropiate actualului lider al Pro Romania, Victor Ponta, acesta ar fi avut o discuție aseara cu anumite personaje carora le-ar fi prezentat un scenariu politic la care sa se lucreze in urmatoarea perioada, scrie Ecopolitic.ro. Conform acelorași surse, scenariul pe care l-ar…

- Viorica Dancila a anunțat in final ca PSD ramane la guvernare și le-a oferit un loc in randurile social-democraților tuturor celor din ALDE și Pro Romania care nu sunt de acord cu deciziile luate in partidele lor. Totuși, au existat și voci care au insistat ca pentru PSD ar fi un calcul politic…

- Astazi, la DCNews, Norica Nicolai a afirmat ca voturile ALDE au mers spre UDMR și Traian Basescu, la europarlamentare, nu spre Victor Ponta. Ea a precizat ca ”noi- n.r. ALDE- vom face o alianța cu Pro Romania”. Intrebata daca vor face alianța in ciuda celor spuse de Daniel Constantin, Norica…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat ca a avut luni o intalnire cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, si cu cel al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, precizand ca nu a fost luata vreo decizie privind alegerile prezidentiale, dar a fost inceputul unor discutii care sa duca la maximizarea sanselor…